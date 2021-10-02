13:10:22 CASERTA. Nel cortile storico della Questura di Caserta si è tenuto il raduno del 65° Corso Allievi Guardie della Pubblica Sicurezza, svoltosi nel 1979 presso la Scuola della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, per commemorare l'Agente Scelto della Polizia di Stato BONFIGLIO Rosario "Vittima del dovere", ucciso il 19 marzo 1987 in Reggio Calabria.

"L'Agente Scelto della P.S. BONFIGLIO R., pilota elicotterista, libero dal servizio in compagnia della giovane moglie, incinta del loro primo figlio, e di una coppia di amici, passeggiava per le vie del centro di Reggio Calabria per fare acquisti. Entrati in un negozio, si imbattevano con due malviventi intenti a perpetrare una rapina.

L'Agente Scelto della P.S. BONFIGLIO R. non esitava ad intervenire in difesa del commerciante. Uno dei due malfattori reagiva e sparava due colpi da arma da fuoco, colpendo mortalmente l'Agente Scelto BONFIGLIO. Rosaria la figlia porta il nome del padre, mai conosciuto, il quale, ha sacrificato la propria vita ai più nobili ideali di coraggio ed altruismo".

La cerimonia, promossa dall'Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Caserta, si è svolta alla presenza del Sig. Prefetto e del Sig. Questore della Provincia di Caserta, dapprima con la deposizione della corona di alloro alla lapide dei caduti allocata nel cortile storico della Questura, a seguire, la celebrazione di una Santa Messa presso il Duomo di Caserta. Durante la cerimonia si sono vissuti momenti di intensa commozione.