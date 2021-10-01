22:19:58 SANTA MARIA CAPUA VETERE. «Liberiamo Santa Maria Capua Vetere dall’amministrazione Mirra: Gabriella Santillo sarà il sindaco di una città che deve diventare il capoluogo morale e politico di un’area vasta ricca di storia, cultura e tradizioni che dobbiamo trasformare in opportunità per questo territorio».

Lo ha dichiarato in una piazza Bovio pienissima il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, presidente del dipartimento nazionale giustizia, giunta a Santa Maria Capua Vetere per tirare la volata finale alla candidata del centrodestra e spingerla verso il ballottaggio. Con lui tantissimi big della politica nazionale, regionale e provinciale. Tra gli altri spiccavano le presenze della senatrice Giovanna Petrenga, del deputato Giovanni Russo, dei consiglieri regionali Michele Schiano e Alfonso Piscitelli oltre che del coordinatore provinciale di Fdi Marco Cerreto. Delmastro ha evidenziato quanto la coalizione sul piano nazionale creda nella Santillo puntando l’indice contro la gestione Mirra.

«Avrei potuto chiudere la campagna in uno dei capoluoghi al voto, ma sin dall’inizio ho scelto Santa Maria Capua Vetere. Qui la battaglia è più intensa ed emozionante e, quindi, la vittoria ci darà ancora più soddisfazione. Gabriella è la migliore proposta per grinta e preparazione, l’unica in grado di archiviare venti anni di malgoverno della Sinistra. Questa sera sono costretto ad andare a dormire a Napoli – ha detto pungente – perché in città non c’è neanche un hotel… Il turismo deve diventare un volano di sviluppo e di occupazione, ma c’è bisogno di mettere in campo una progettazione seria. Con Gabriella abbiamo tanti progetti che ci consentiranno di raggiungere questo risultato e permetteranno la prossima volta che verrò a mio figlio di sei anni di visitare l’anfiteatro senza correre alcun rischio. In questi anni Mirra ha perso tantissimi finanziamenti non partecipando neppure ai bandi». Delmastro prima del comizio finale ha incontrato i negozianti di via Mazzocchi e ha fatto un giro tra le saracinesche abbassate. «Santa Maria – ha chiosato deve tornare ad essere la città dello shopping».

«Abbiamo incontrato gli eroi di via Mazzocchi ai quali va tutta la nostra solidarietà. Cinque anni fa l’amministrazione Mirra si assunse l’impegno di rilanciare il commercio partendo da quella strada, oggi è un vero e proprio ‘deserto’ – ha rilanciato Gabriella Santillo - Fa male vedere dove un tempo c’erano attività storiche faccione di candidati che hanno allestito il loro comitato elettorale in vetrine altrimenti vuote per l’incapacità di sostenere un settore come il commercio storicamente trainante per l’economia cittadina. Con l’onorevole Delmastro ci siamo assunti un impegno chiaro: fare in modo che le imprese di Santa Maria Capua Vetere possano ritornare a vivere gli antichi splendori.

Il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra hanno fatto di Santa Maria Capua Vetere un caso nazionale: una città con un patrimonio storico artistico come la nostra non può non essere una meta turistica. Il centrodestra unito crede in Santa Maria Capua Vetere e si è assunto l’impegno nazionale di sostenere il piano di marketing territoriale che presenterà il nostro assessore al turismo, il primo della storia di Santa Maria Capua Vetere. E su questo dato c’è tutta la differenza tra il nostro progetto e quello di chi è alla guida della città. I risultati si possono e si devono ottenere: è il tempo del rigore istituzionale e della concretezza. Quel rigore e quella concretezza che ci hanno permesso con la Provincia di portare a Santa Maria Capua Vetere 18 milioni di euro di finanziamenti.

Lo stesso rigore lo metteremo nell’amministrare la città, sfruttando con l’aiuto del centrodestra nazionale le opportunità che arriveranno dal Pnrr, cogliendo tutte le occasioni legate a turismo ed ambiente. Non lo faremo da burocrati, ma con la determinazione, la passione e la risolutezza di una mamma, una mamma sindaco. Una mamma ha sempre la soluzione per i problemi dei suoi figli, una mamma sindaco ha sempre la soluzione per i problemi della sua città. Da mamma sindaco voglio che tutte le mamme come me possono vivere a pieno la città, in periferia come al centro. L’alternativa c’è: è il centrodestra unito».