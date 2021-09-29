15:33:17 Poco prima delle ore 8 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari, è avvenuto un incidente nel quale un addetto di una ditta esterna - all'altezza del km 528 - è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere.

Lo comunica l'ufficio stampa di Autostrade evidenziando che il "cantiere era correttamente presegnalato".

La vittima è un operaio di Maddaloni di 47 anni che lascia due figli.

Sono intervenuti, tra gli altri, i soccorsi sanitari e le pattuglie della Polizia stradale.