19:02:37 Sono di nuovo 1038 i positivi in provincia di Caserta, 27 in più rispetto a ieri a causa dei 64 nuovi positivi e dei 37 guariti.

Sul fronte vaccini sono 674260 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 594672 il numero di coloro che ha completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 93 casi seguito da Aversa con 71 casi

68 i casi a Caserta

53 i casi a Casal di Principe,

46 i casi a Castel Volturno, Trentola Ducenta,

45 i casi a Orta di Atella,

41 i casi a Maddaloni,

35 i casi a Villa Literno,

29 i casi a Sant’Arpino,

27 i casi a Casaluce,

25 i casi a Vairano Patenora,

23 i casi a Capodrise,

21 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

22 i casi a San Marcellino,

19 i casi a Casagiove, Teano,

16 i casi a San Felice a Cancello,

15 i casi a Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, San Prisco, Teverola,

14 i casi a Carinaro,

13 i casi a Gricignano d’Aversa,

12 i casi a Curti, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Succivo,

11 i casi a Frignano, Macerata Campania,

10 i casi a Capua, Lusciano, Mondragone, Parete, Villa di Briano,

9 i casi a Santa Maria a Vico,

8 i casi a Cancello ed Arnone, Recale,

7 i casi a Alvignano, Castel Morrone, Cesa, Pietramelara,

6 i casi a Cellole, Sessa Aurunca,

5 i casi a Caiazzo,

4 i casi a Casapulla, Piana di Monte Verna, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, San Tammaro,

3 i casi a Carinola, Pietravairano, Roccamonfina, Roccaromana, Santa Maria la Fossa, Sparanise,

2 i casi a Ailano, Capriati al Volturno, Castel Morrone, Cervino, Grazzanise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Raviscanina, Riardo, Ruviano, Vitulazio,

1 caso a Baia e Latina, Bellona, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Formicola, Francolise, Galluccio, Pastorano, Piedimonte Matese, Valle di Maddaloni.