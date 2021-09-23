Banner-MutuaBccSpettacolo
21:32:47 CASERTA. Si è svolto presso il Forum-teatro Centoundici di Caserta l'incontro di 'Noi Campani' in vista della campagna elettorale del 3 e 4 Ottobre. Presenti diversi candidati consiglieri delle liste che concorrono a Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca.

Ospite dei 'padroni di casa', On. Maria Luigia Iodice (Consigliera Regionale), Luigi Bosco (Vice Segretario Regionale vicario) e Orlando De Cristofaro (Segretario Provinciale di 'Noi Campani'), il Sindaco di Benevento nonche' Segretario Generale di 'Noi Campani' Clemente Mastella. Ad aprire i lavori l'avvocato Bosco.

Successivamente ha preso la parola il Segretario De Cristofaro: "Il vero cambiamento è la continuità. Ha spiegato l'imprenditore aversano. Per cui massima fiducia in Carlo Marino. Il nostro movimento è in grande ascesa e queste comunali lo dimostreranno ulteriormente". Microfono alla Consigliera Regionale On. Maria Luigia Iodice: "Noi Campani ha messo in campo liste autorevoli in tutti i comuni dove si e' presentato. 

E' un momento molto delicato per la nostra società. I motivi li conosciamo. Io però credo che, attraverso i fondi del pnrr, avremo la possibilità di risollevare, economicamente, le sorti del nostro amato territorio. Ma questi soldi dovranno essere investiti da persone competenti. E i candidati sindaco che appoggiamo in questa tornata sono senza dubbio all'altezza.

A cominciare da Carlo Marino che sarà rieletto. Parliamo, infatti, di un ottimo amministratore". Parola al primo cittadino di Caserta Carlo Marino: "Ringrazio il Sindaco Mastella -ha detto l'avvocato casertano- per aver sottratto tempo alla sua campagna elettorale per essere qui con noi. Pochi mesi fa io, come Presidente Anci, Clemente e l'Anas abbiamo sottoscritto un'intesa con la Regione Campania per rafforzare il collegamento tra Caserta e Benevento. Un'opera importantissima e necessaria che fa capire come i rapporti tra noi e l'amministrazione sannita siano ottimi. Immagino a nuove sinergie tra Caserta e Benevento anche in ambito giudiziario, economico e culturale. Dai dati in mio possesso 'Noi Campani' avrà un grosso consenso, in bocca al lupo a tutti".

Infine, l'intervento del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella: "Ringrazio Carlo Marino e la squadra di 'Noi Campani' -ha spiegato il già Ministro- per le cose che stanno facendo. Sono sicuro che sia il Sindaco che noi faremo bene, in questa campagna elettorale, perche' vedo entusiasmo in ognuno di voi qui presenti. La mia amicizia con Carlo, esponente del Pd, è molto forte e va al di là del rapporto politico. Sulla campagna nel capoluogo, ho sentito qualcuno parlare di cambiamento se vincesse l'On. Zinzi. Permettetemi di dissentire visto che la famiglia Zinzi è in politica da decenni. Quindi, vi chiedo, quale sarebbe il cambiamento?"

