16:53:20 CASERTA. L’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) Caserta parteciperà con un proprio stand alla Notte Europea dei Ricercatori che si terrà il Venerdì 24 (dalle 16:00 alle 22:30) e sabato 25 settembre (dalle 10:00 alle13:00) nella maestosa cornice della Reggia di Caserta (Giardini della Flora).

Soddisfatto il Presidente di ADI Caserta Giovanni Joey Pasquariello: “Ricerca, innovazione, imprese, lavoro, futuro; un’opportunità per tutto il nostro territorio. Un evento dedicato alla scienza e all’apprendimento in cui il visitatore potrà interagire con il mondo della ricerca e i relativi attori. Le Notti Europee dei Ricercatori sono eventi dedicati alla scienza e all'apprendimento attraverso le attività di disseminazione e coinvolgimento messe in campo dal mondo della ricerca.

Rappresentano un'occasione unica di incontrare i ricercatori, parlare con loro e scoprire cosa fanno concretamente e di utile per la società in modo coinvolgente. Finalmente, inoltre, si torna in presenza, dopo che la scorsa edizione è stata svolta da remoto per le note vicende relativa al Covid-19. Grande merito va al comitato organizzatore ERN Caserta composto da Luisa Stellato, Giuseppe Porzio e Lizeth Morales. Questa iniziativa contribuisce a valorizzare sempre più il ruolo importantissimo del dottore di ricerca nella società contemporanea. I nostri talenti devono restare sul nostro territorio e non più essere costretti ad andar via”.

Numerosi gli eventi che saranno presentati in tutta Italia. A Caserta, all’interno della Reggia, l’evento European Researchers’ Night (ERN) 2021 coinvolgerà tutto l’Ateneo Vanvitelli e tanti altri Enti di Ricerca, portando ricercatori e studenti in piazza per condividere le proprie conoscenze e appassionare tutte e tutti con esperimenti e attività emozionalmente interattive.

La manifestazione aprirà al pubblico alle ore 16. L’accoglienza sarà effettuata presso il cancello principale della Flora situato in piazza Gramsci dove personale di ERN Caserta permetterà l’ingresso a coloro che avranno prenotato la visita alla ERN di Caserta attraverso la piattaforma web (https://www.eventbrite.com/e/169862516359).