18:48:35 CERVINO. Una piazza Immacolata piena ha accolto ieri sera la lista Siamo Cervino del candidato sindaco, l’avvocato Giuseppe Vinciguerra, per il primo comizio di questa campagna elettorale.

I candidati hanno avuto tutti la possibilità di presentarsi e soprattutto di esporre gli obiettivi e il loro punta di vista sul paese.

Ad introdurre la serata Antonio De Rosa, poi il comizio è stato condotto dal candidato sindaco che ha gentilmente offerte un pensiero floreale a tutte le donne della lista.

C’è stata grande commozione durante l’intervento del candidato Angelo Vigliotta, quella massiccia partecipazione di pubblico davanti a lui gli ha fatto ricordare, con le lacrime agli occhi, i comizi di quando era un giovanissimo candidato nelle fila della lista del fu sindaco Giovanni Piscitelli.

Si è parlato di rete idrica, di riqualificazione del cimitero, del recupero dei plessi scolastici, dei finanziamenti, di assistenza agli anziani, del recupero della villetta Padre Pio e di compartecipazione con i cittadini alla risoluzione delle problematiche.

Vinciguerra ha concluso il suo secondo intervento della serata mandando un messaggio ai dirimpettai, impegnati in contemporanea in un altro slargo:

“Io saluto l’amico Filippo Caturano che non è un avversario ma un competitor e a loro porgo un ramoscello d’ulivo, facciamo vedere che siamo il cambiamento, parliamo di contenuti, la politica è un’altra cosa.

Noi ci auguriamo una campagna elettorale pulita, dura sì ma rispettosa perché quello che si dice dai palchi si riversa sul popolo”.