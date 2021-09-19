15:05:40 TRENTOLA DUCENTA. Terra dei fuochi, viabilità, sport e contenzioso. Il gruppo dei moderati per Trentola Ducenta per il tramite dei propri consiglieri comunali Cantile ed Abbruzzese chiedono all’amministrazione comunale di dare priorità alla problematica relativa alla Terra dei Fuochi e di trovare un equilibrio sull’annosa questione degli incarichi legali.

Riteniamo che questa amministrazione debba mettere in cima alla sua agenda la problematica della terra dei fuochi facendosi portavoce del disagio che tutti noi cittadini di Trentola Ducenta viviamo da anni. Siamo stanchi di non poter respirare aria pulita e di essere costretti a barricarci nelle nostre case. Siamo stanchi di vedere la stesura di protocolli d’intesa tra gli enti che poi nella realtà non si concretizzano, come ad esempio quello sottoscritto dalla regione Campania ed il governo Conte nel 2018. Chiediamo fatti e risposte che solo chi amministra una città può dare.

Sulla questione degli incarichi legali, riteniamo che le azioni messe in campo da questa amministrazione sono incomprensibili oltre ad avere delle ricadute pesanti sulle casse del comune nei prossimi anni. Basti pensare che la convenzione sottoscritta dal Comune di cui alla delibera di G.C. n.72 del 5 Agosto 2021, non solo comporterà un esborso annuo di euro 12.000,00 ma non consentirà all’amministrazione di risparmiare sugli incarichi legali per la difesa in giudizio, poiché la convenzione ha avuto ad oggetto la gestione del contenzioso in via stragiudiziale e non anche quella giudiziale. Quindi il comune si troverà a pagare da un lato l’avvocato convenzionato, che studierà la fattibilità della difesa dell’Ente, dall’altro l’avvocato che verrà incaricato per la difesa dell’ente in giudizio. Se poi in alcuni casi l’avvocato è lo stesso qualche perplessità ci viene da esprimerla. Tutto questo a danno dei contribuenti i quali si sono visti aumentare, solo pochi giorni fa, le tasse comunali.

Sulla questione viabilità invitiamo l’amministrazione a provvedere nell’immediato al ripristino del senso di marcia di Via Martino, poiché sta creando non pochi disagi alla cittadinanza. Preferiremo che la viabilità della città venisse discussa da tutte le forze politiche e con l’aiuto dei tecnici, e non solo dal sindaco.

Sullo sport, oltre a non vedere iniziative volte a promuovere lo sport in città, questa amministrazione si è completamente disinteressata dello stadio comunale di Via De Nicola, consentendo che quest’ultimo di essere sfruttato da società sportive provenienti dai paesi limitrofi. Il tutto in spregio alla convenzione del 19/10/2001 sottoscritta dal comune e la S.F. Aversa Normanna srl che prevedeva la fruizione esclusiva di quest’ultima.