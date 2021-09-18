15:19:08 SAN PRISCO. San Prisco si prepara al voto per il rinnovo del consiglio comunale. Dopo settimane di confusione totale, durante le quali in campo c'erano addirittura nove gruppi diversi, a pochi giorni dalla presentazioni delle liste c'è stata la tanto attesa 'sintesi' che, attraverso accordi ed alleanze anche 'clamorose', ha ridotto il numero delle compagini a quattro.

LEALI PER SAN PRISCO (candidato sindaco Domenico D'Angelo). Il sindaco uscente Domenico D'Angelo prova a riconfermarsi alla guida del Comune di via Michele Monaco con una lista completamente diversa rispetto a quella di cinque anni fa. Tra i candidati ci sono gli uscenti Lina Abbate, Franco Monaco, Antonio Morgillo, Domenico Schiavone e Matrona Libertino, che è rientrata nel gruppo di D'Angelo in extremis dopo quattro anni passati in bilico tra maggioranza, opposizione e una posizione sicuramente indipendente. La sua candidatura è frutto dell'alleanza stretta all'ultimo momento tra il gruppo 'Città San Prisco' di Raffaele Visconte (cognato della Liberto) e quello del primo cittadino uscente.

A D'Angelo è riuscito anche un altro recupero dell'ultimo momento; parliamo di quello con il gruppo dell'assessore uscente Antonio Morgillo, che presenta in lista anche Maria Nazaria, sorella di Aniello, ex attivista del Movimento 5 Stelle, nel 2016 candidato sindaco dei grillini. Il primo cittadino uscente, inoltre, ha limitato i danni che potevano scaturire dalla frattura interna alla sua famiglia, soprattutto con il cugino Giuseppe D'Angelo, assessore della sua giunta. Quest'ultimo era pronto a lanciare la candidatura a sindaco del fratello Domenico che alla fine non è andata in porto. Adesso con chi si schiererà la famiglia dell'avvocato D'Angelo?

IDEE IN MOVIMENTO PER IL BENE COMUNE (candidato sindaco Stefano Iannotta). Anche il commercialista Stefano Iannotta è riuscito a chiudere un importante accordo dell'ultimo momento. Ci riferiamo a quello stretto con il gruppo 'San Prisco Bene Comune' dell'ex sindaco Franco Abbate, che ha inserito nella lista diversi candidati. Nella squadra ha trovato spazio anche l'ex assessore e consigliere di maggioranza uscente Prisco Sbordone che, in nome della vecchia amicizia con Iannotta, ha deciso di lasciare il sindaco uscente D'Angelo e di scendere in campo con 'Idee in movimento'. In lista anche Andrea Martusciello, ex assessore comunale di Casapulla, ruolo che ha deciso di abbandonare dopo l'ufficializzazione della sua candidatura a San Prisco. Sarà della partita Gaetano Trepiccione, per anni organizzatore della festa patronale in città.

NUOVI ORIZZONTI (candidato sindaco Antonio Siero). Le elezioni comunale di San Prisco del 2021 segnano il ritorno nella politica attiva dell'ex sindaco Antonio Siero. Il professore, infatti, prova a riconquistare il Comune di via Michele Monaco con la storica lista 'Nuovi Orizzonti'. Candidati i suoi fedelissimi Giuseppe Cinotti, Domenico D'Angelo, Lidia Pezzella, Mario Simeone. In lista trovano spazio anche due amministratori uscenti. Parliamo di Salvatore Abbate e Francesco Paolino attuale assessore comunale della giunta D'Angelo. Sono ben otto le donne candidate, tra cui alcune ragazze molto giovani. Ci sarà anche Antonio Di Monaco, leader di 'Benessere Samprischese', fino all'ultimo momento pronto a candidarsi alla carica di sindaco.

SPAZIO APERTO (candidato sindaco Filomena Di Felice). E' la prima candidata sindaco donna della storia di San Prisco. Filomena Di Felice, consigliera comunale uscente, presenta una lista che, come lei stessa sottolinea, non è frutto di accordi e alleanze, nonostante i contatti avuti con gli altri gruppi fino a poche ore prima della presentazione ufficiale delle compagini. In 'Spazio aperto' ci sono molti giovani (il 19enne Leonardo Di Stasio e il 20enne Roberto Canale sono tra i più piccoli tra tutti i candidati). In lista c'è anche Giuseppe Paolino, figlio di Stefano, storico e mai dimenticato ragioniere del Comune di San Prisco, e Morena Riccio, figlia di Domenico, già amministratore cittadino con Antonio Siero sindaco.