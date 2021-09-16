14:31:35 Torna a salire il numero dei positivi in provincia di Caserta: arrivano a 961 i positivi attuali, 33 in più rispetto a ieri a causa dei 79 nuovi contagi a fronte dei soli 44 guariti.
La notizia peggiore, però, è che si registrano ancora due morti.
Sul fronte vaccini arriva a 664166 il numero delle persone che si è sottoposto alla prima dose, mentre è salito a 585053 quello di coloro che hanno completato il percorso con la seconda.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 71 casi seguito da Caserta con 63 casi
61 i casi a Aversa
52 i casi a Castel Volturno,
44 i casi a Orta di Atella,
36 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
33 i casi a Casal di Principe,
32 i casi a Villa Literno,
31 i casi a Maddaloni,
29 i casi a Sant’Arpino,
28 i casi a Trentola Ducenta,
27 i casi a Casaluce,
25 i casi a Casagiove,
24 i casi a Carinaro,
20 i casi a San Marcellino,
19 i casi a Capodrise, Vairano Patenora,
16 i casi a San Felice a Cancello, San Prisco, San Nicola la Strada,
14 i casi a Casapesenna, Gricignano d’Aversa, Succivo,
13 i casi a Curti, Recale, San Cipriano d’Aversa,
12 i casi a Frignano, Lusciano, San Marco Evangelista,
10 i casi a Mondragone, Parete, Vitulazio,
9 i casi a Teano, Teverola,
8 i casi a Santa Maria a Vico,
7 i casi a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Villa di Briano,
6 i casi a Alvignano, Capua, Macerata Campania, San Tammaro,
5 i casi a Casapulla, Cesa, Grazzanise, Pietramelara, Santa Maria la Fossa, Sparanise,
4 i casi a Capriati al Volturno, Piana di Monte Verna, Ruviano, Sessa Aurunca,
3 i casi a Castel Morrone, Cellole, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Raviscanina, Riardo,
2 i casi a Ailano, Cervino, Francolise, Letino, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese,
1 caso a Arienzo, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Formicola, Galluccio, Gioia Sannitica, Liberi, Roccamonfina, San Gregorio Matese.