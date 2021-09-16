14:31:35 Torna a salire il numero dei positivi in provincia di Caserta: arrivano a 961 i positivi attuali, 33 in più rispetto a ieri a causa dei 79 nuovi contagi a fronte dei soli 44 guariti.

La notizia peggiore, però, è che si registrano ancora due morti.

Sul fronte vaccini arriva a 664166 il numero delle persone che si è sottoposto alla prima dose, mentre è salito a 585053 quello di coloro che hanno completato il percorso con la seconda.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Marcianise con 71 casi seguito da Caserta con 63 casi

61 i casi a Aversa

52 i casi a Castel Volturno,

44 i casi a Orta di Atella,

36 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

33 i casi a Casal di Principe,

32 i casi a Villa Literno,

31 i casi a Maddaloni,

29 i casi a Sant’Arpino,

28 i casi a Trentola Ducenta,

27 i casi a Casaluce,

25 i casi a Casagiove,

24 i casi a Carinaro,

20 i casi a San Marcellino,

19 i casi a Capodrise, Vairano Patenora,

16 i casi a San Felice a Cancello, San Prisco, San Nicola la Strada,

14 i casi a Casapesenna, Gricignano d’Aversa, Succivo,

13 i casi a Curti, Recale, San Cipriano d’Aversa,

12 i casi a Frignano, Lusciano, San Marco Evangelista,

10 i casi a Mondragone, Parete, Vitulazio,

9 i casi a Teano, Teverola,

8 i casi a Santa Maria a Vico,

7 i casi a Cancello ed Arnone, Castel Morrone, Villa di Briano,

6 i casi a Alvignano, Capua, Macerata Campania, San Tammaro,

5 i casi a Casapulla, Cesa, Grazzanise, Pietramelara, Santa Maria la Fossa, Sparanise,

4 i casi a Capriati al Volturno, Piana di Monte Verna, Ruviano, Sessa Aurunca,

3 i casi a Castel Morrone, Cellole, Pignataro Maggiore, Portico di Caserta, Raviscanina, Riardo,

2 i casi a Ailano, Cervino, Francolise, Letino, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Piedimonte Matese,

1 caso a Arienzo, Bellona, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Castel di Sasso, Formicola, Galluccio, Gioia Sannitica, Liberi, Roccamonfina, San Gregorio Matese.