21:49:03 SAN TAMMARO. La cittadinanza tammarese si è riunita per la presentazione della lista elettorale “RiparTiamo San Tammaro”, associata al candidato a sindaco Ernesto Stellato.

Il 10 settembre alle 21:00 i cittadini tammaresi hanno assistito alla presentazione della lista elettorale “RiparTiamo San Tammaro”, capitanata dal sindaco uscente Ernesto Stellato. L’evento è stato molto atteso dalla comunità di San Tammaro, viste le voci indecorose che circolavano e circolano tutt’ora sulla precedente amministrazione comunale.

Prende la parola per primo il maresciallo Ignazio Racioppoli: “È un’emozione ripresentarsi qui dopo 15 anni lontano dalla politica locale. Vengo da un’antica famiglia di San Tammaro, e scendo in campo per dare manforte al candidato Stellato, siccome non meritava di essere destituito in tale modo; è stato un gesto infame, peggiore di una pugnalata alla schiena.”. Il candidato Salvatore Saputo vuole coniugare la sua esperienza in politica con i suoi nuovi obiettivi: “Ho fatto la mia prima esperienza amministrativa nel 2002, e ho desiderato a lungo di tornare a occuparmi del mio paese. Ho deciso di farlo al fianco di questa squadra e di Stellato, garanzia di affidabilità e competenza.”.

La candidata Angela Valletta testimonia l’efficienza dell’amministrazione Stellato: “Sono già stata candidata nel 2018 con Stellato, e grazie alla vostra fiducia ho ricoperto la carica di assessore per tre anni. Molti parlano di cambiamenti, ma il cambiamento è già iniziato; il nostro paese era in evoluzione, c’erano tante attività in programma e lavoravamo dalla mattina alla sera.”. Il candidato Maurizio Cecere rinnova la sua fiducia nel sindaco uscente: “Sono in politica da tanto tempo, ma ora ho deciso di stare al fianco di Stellato perché è una bravissima persona, capace di fare una politica attiva. Sono desideroso di dare il mio apporto alla comunità.”.

Il candidato Gaetano Sorà, laureato in Scienze Politiche, vuole rispolverare il proprio titolo di studio: “Ho tenuto la mia laurea nel cassetto per troppo tempo, e in occasione di queste elezioni ho deciso di tirarla fuori, nella speranza che mi possa tornare utile per aiutare questa città. Sono nella squadra RiparTiamo San Tammaro perché ritengo che Stellato stesse amministrando il comune nel miglior modo possibile.”. La candidata Annamaria Fischetti, laureata in Conservazione dei Beni Culturali, vuole riqualificare la zona PEEP: “Abito da dieci anni nella zona PEEP, che è sempre stata protagonista di varie problematiche. È questo uno dei motivi che mi hanno spinto a intraprendere la carriera politica, anche se non è stata una scelta facile.”.

Il candidato Giuseppe Russo usa parole forti in merito ai recenti eventi dell’amministrazione comunale: “Partecipo alla vita politica dal ‘75 e conosco bene Ernesto Stellato. Mi sono candidato perché non accetto questo tradimento, fatto a una persona onesta e capace.”. Il candidato Antonio Vastante, laureato in Ingegneria Civile, cerca di mettere a tacere le polemiche degli ultimi giorni: “Questa è la mia seconda candidatura, e ho ricoperto la carica di assessore nella precedente amministrazione comunale. Abbiamo portato a compimento tanti nuovi progetti per San Tammaro, e ciò è sotto gli occhi di tutti; abbiamo sempre agito nell’interesse della comunità, e non del singolo.”.

Cecilia Natale immagina una San Tammaro diversa, piena di forza vitale e di intraprendenza: “È arrivato il momento tanto atteso, ripartiamo con un nuovo slancio e una nuova forza. Sono stata eletta consigliere comunale nel 2018 e ho portato qui con l’amministrazione Stellato un servizio di trasporti che mancava da vent’anni, gli autobus.”. Marcello Savastano mette la sua esperienza al servizio della squadra: “Non ho lauree e non ho partecipato a master di sorta, ma ho lavorato per anni con una famosa multinazionale, e ciò mi ha permesso di frequentare molti corsi formativi. Ho quindi un grande bagaglio culturale, e rappresentavo l’azienda nei meeting in giro per l’Europa.”.

Il candidato Fabio Chiocca, carabiniere, racconta ai cittadini la sua ammirazione nei confronti del candidato a sindaco: “Ho intrapreso questo percorso per il bene comune, ma soprattutto per il candidato Stellato, per il quale nutro una profonda stima; ne ammiro la trasparenza, l'onestà e la presenza costante sul territorio. Questa campagna elettorale è arrivata prima dei tempi, e di ciò me ne dispiaccio.”. Rossella Bovienzo si focalizza sull’importanza della comunità per l’amministrazione Stellato: “Voi cittadini siete il punto di partenza e di arrivo, in ogni decisione, in ogni circostanza. In questi anni ho avuto un’esperienza straordinaria, e nutro un grande senso di responsabilità verso la nostra terra; per questo non ho aderito al progetto di sfiducia.

Il candidato a sindaco Stellato, a conclusione dell’evento, intesse un ampio discorso sul suo impegno pubblico e sulla sua esperienza come sindaco: “Sono onesto e pignolo, e questo lo sanno tutti. La nostra squadra è completa, e ogni membro ha un proprio ruolo; queste persone hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla comunità tammarese per dare una soluzione ai problemi della quotidianità, per migliorare le condizioni di vita di tutti. RiparTiamo San Tammaro farà tutto ciò senza interessi, perché sa che l’impegno pubblico è necessario per il nostro paese.”.

“Queste elezioni arrivano prematuramente, poiché un gruppo di persone si è arrogato il diritto di far sciogliere il consiglio comunale eletto dai cittadini. A distanza di quattro mesi, non capisco le motivazioni di questa decisione: dicono che amministravo tutto, ma per me è questo il compito primario di un sindaco. È il sindaco a rispondere dell’operato pubblico, non l’assessore: quando qualcosa non va, la colpa è del sindaco. È stato detto che decidevo tutto da solo, ma ho sempre concordato il mio operato alle assemblee con gli assessori, alle quali i quattro dimissionari non si presentavano mai. Il 26 aprile 2021 sette consiglieri comunali si sono recati da un notaio per decretare la fine dell’amministrazione senza nessun reale motivo; di San Tammaro si parlava bene dovunque, e i cittadini trovavano la città migliorata. I consiglieri di minoranza, ovvero il gruppo LeAli, in tre anni non hanno fatto alcuna proposta al consiglio comunale, ma con un colpo di coda anche loro hanno deciso di rivolgersi al notaio.”.

“Qualcuno dice che non ho rispettato il programma prefissato, scordandosi che il mandato doveva durare 5 anni, e non 2 anni e 8 mesi. Nonostante la pandemia, non sono mai venuti meno i servizi indispensabili, e abbiamo sempre operato per fare in modo che non mancasse nulla. È il momento di ripartire con una nuova squadra che non cova invidia; un mio ex-amico, anche a livello politico, ora dice che dovevo essere dimesso dal primo giorno in cui sono stato eletto. Al mio fianco ho donne e uomini che hanno il solo obiettivo di fare il bene del nostro comune; ora, tutti insieme, rimettiamoci in carreggiata.”.

Fabio Cecere