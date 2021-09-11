17:29:24 CASERTA. «Se il sindaco Marino avesse governato bene mostrerebbe i suoi risultati, invece, attacca Zinzi e Salvini. E’ molto preoccupato, a Caserta possiamo vincere».

E’ un Matteo Salvini fiducioso quello che questa mattina ha partecipato alla manifestazione di Prima Caserta che si è svolta all’Hotel Royal in viale Vittorio Veneto per sostenere la candidatura a sindaco di Gianpiero Zinzi.

«Quando si passa più tempo ad attaccare l’avversario che a proporre le proprie idee, si è già perso – ha spiegato il numero uno della Lega –

Tornerò a Caserta prima del voto, tengo molto alla vittoria in questa città perché un successo qui segnerebbe una grande svolta».

Salvini teme per l’astensione e invoglia tutti i candidati e i dirigenti a spingere per portare le persone a votare.

«Rischiamo che il 50% degli elettori non vada al seggio – ha spiegato – è a loro che dobbiamo rivolgerci per far capire che l’alternativa c’è».

Salvini parla anche di questioni programmatiche. «Il policlinico è l’opera più inaugurata d’Italia… - ha sottolineato il leader della Lega – noi siamo favorevoli agli impianti, ma non è immaginabile che si realizzi un biodigestore a pochi passi dalla Reggia».

Sul tema degli impianti interviene anche il candidato sindaco Zinzi che precisa: «anche io sono favorevole agli impianti, ma la collocazione scelta dall’amministrazione Marino è assurda tenuto conto che l’alternativa c’è vista la disponibilità di Maddaloni».

Zinzi lancia il delicato tema del voto pulito.

«Ho scritto al prefetto per incrementare i controlli in questi giorni che precedono il voto – ha sottolineato – dobbiamo fare in modo che ciascun cittadino possa esercitare in maniera libera il proprio diritto».

Siparietto simpatico in sala con il capolista di Prima Casetya.

Salvini ha ricevuto in omaggio da Linton Johnson, ex campione di basket, una canotta con il numero uno e il logo della lista.

Più politico, invece, l’intervento del vicario della Lega e il coordinatore di Prima Caserta Pietro Falco.

«Prima Caserta è una civica di partito, chi si candida in questo progetto lo fa per condividere un percorso che va ben oltre le amministrative: Matteo Salvini, con la sua solita chiarezza, lo ha spiegato benissimo nel corso della visita di questa mattina. Con la grinta del vero leader, Matteo Salvini ha caricato una squadra di donne e di uomini nuovi, pronti per amministrare. Sono loro la nuova classe dirigente di oggi e di domani – ha sottolineato –

Con la sapiente regia del nostro segretario regionale, onorevole Valentino Grant abbiamo messo a disposizione della nostra punta di diamante Gianpiero Zinzi, un gruppo affiatato che rappresenta la Caserta che vuole voltare pagina. Con il sindaco Zinzi, costruiremo una città accogliente, finalmente a misura di bambino.

Una città in cui gli spazi sono pensati per i nostri figli, anche quelli con qualche difficoltà, e non per far fiorire centri commerciali che hanno snaturato il nostro tessuto urbano e produttivo. Nella città del sindaco Zinzi, grazie all’aiuto dell’eurodeputato Grant, arriveranno quei finanziamenti che ci permetteranno di costruire infrastrutture reali dove l’inaugurazione coincide con l’apertura e non come è successo con il policlinico che ha superato ogni record di taglio di nastro… ».