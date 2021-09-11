11:23:42 CASERTA. Fra gli eventi più attesi di questa 49esima Edizione Festival Settembre al Borgo, diretto da Enzo Avitale, organizzato dal Comune di Caserta e finanziato dalla Regione Campania, è il ritorno della Compagnia teatrale La Mansarda-Teatro dell’Orco, che Domenica 12 settembre, con inizio alle ore 19.30, nella piazzale antistante la Torre, con lo spettacolo “Il Carro dei Comici” adattamento in versi de La Lucilla Costante di Silvio Fiorillo, a cura di Roberta Sandias, con la messa in scena di Maurizio Azzurro.

Ne “La Lucilla Costante”, celebre commedia di Silvio Fiorillo compare per la prima volta sulle scene la maschera di Pulcinella. Partendo da quest’opera preziosa, la Compagnia ne ha reinventato la drammaturgia, adattandola ad una messa in scena più asciutta e immediata, fruibile al pubblico contemporaneo, dove i tipi fissi della Commedia dell’Arte offrono una carrellata di varia umanità potente e appassionante, che dipinge a tinte forti i caratteri che le maschere incarnano, in un vorticoso carosello di episodi ora comici, ora poetici, di sicuro impatto e intervallati da musica dal vivo.

Il Carro dei Comici non è solo il titolo della piéce, ma è anche lo spazio scenico di azione che, metafora di un viaggio mai interrotto, quello del teatro, ricalca un carrozzone di artisti girovaghi, che giungeva nelle piazze o nei cortili dei palazzi nobiliari per esercitare la propria arte, proprio come accadrà a Casertavecchia un ‘esplosione di colori, musiche , maschere e personaggi magnifici.

Inizio Spettacolo “IL CARRO DEI COMICI “: ore 19.30

INFORMAZIONI tel.339. 8085602

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

LA MANSARDA TEATRO DELL’ ORCO

COMPAGNIA DI TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI

presenta

“IL CARRO DEI COMICI“

drammaturgia: Roberta Sandias - messa in Scena: Maurizio Azzurro - maschere: Maria Laura Bonocore - scene: Francesco Felaco - costumi: Maria Grazia di Lillo