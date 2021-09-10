BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

21:14:12 SANTA MARIA CAPUA VETERE. La Direzione Regionale Musei Campania, nell’ambito del Piano di Valorizzazione, ospita nell’Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere la rassegna “Ager Campanus” a cura dell’Archeoclub sezione di Santa Maria Capua Vetere in collaborazione con il Comune. L’iniziativa si svolgerà dall’11 al 18 settembre 2021 con l’esposizione di opere di scultura, pittura e fotografia.

Ad esporre  le proprie opere saranno: Luigi Nostrale, Gianfranco Zarrillo, Rosa Salzillo, Anna Villano, Marisa Ciardiello, Giovanni Ferrara, Loredana De Nunzio, Sabina Russo, Luigi Guarino, Mario Amendola, Nicola Erboso, Cretella La Bottega, Michelangelo Cice, Leonardo Moriello, Giuseppe De Stefano.

Sabato 11 settembre

Ore 18,30:  INAUGURAZIONE della mostra alla quale interverranno:

la Direttrice dell’Anfiteatro, del Museo archeologico dell’antica Capua e del Mitreo di S. Maria C. V.   Ida Gennarelli

il Presidente dell’Archeoclub d’Italia Sede di S. Maria Capua Vetere  Antonio Crisci

il Sindaco di S. Maria Capua Vetere avv. Antonio Mirra

l’Assessore agli Eventi Comune di S. Maria C. V. Paolo De Riso

il Responsabile Regionale dell’Archeoclub d’Italia Michele Martucci

il Presidente Nazionale dell’Archeoclub d’Italia  Rosario Santanastasio

Ore 19:30 

“Concerto di musica classica” con l'orchestra “Vincenzo Pascucci” dell'Accademia Musica e arte “Vincenzo Vitale” di S. Maria C.V. eseguito dai Maestri Sabatino Cante e Antonio Avagliano. Si esibiranno inoltre, con un repertorio di canzoni classiche napoletane, il tenore Enzo Errico e il soprano Gloria Vardaci. 

Info:

Archeoclub: 3336448133– 3333671209

Biglietteria Anfiteatro campano - 0823/1831093 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Anfiteatro campano

Piazza I Ottobre 1860 - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) - +39 0823 844206 | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

FB @anticacapuamuseo - TW @museosmcv –

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:278 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:296 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:756 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next