21:22:07 CASERTA. “Sarebbe un delitto interrompere il lavoro che è in corso” è questo il messaggio che il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha lanciato dal palco del 'Forum Caserta' lo spazio che la coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Carlo Marino utilizzerà per il prossimo mese di campagna elettorale per incontri e appuntamenti con i casertani.

Con Marino e De Luca, anche il presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero, l'assessore regionale Nicola Caputo, il consigliere regionale Giovanni Zannini, e il leader di Noi Campani, Luigi Bosco che, da coordinatore della campagna, ha diretto i lavori del pomeriggio. Nella struttura di via G.M.Bosco si sono dati appuntamento i 224 candidati delle sette liste della coalizione che hanno ricevuto gli auguri del presidente De Luca che ha sottolineato il differente clima ritrovato in città cinque anni dopo la vittoria alle elezioni del 2016.

“Si vede una differenza sostanziale rispetto a cinque anni fa – ha ribadito il Governatore – si vede che siete riusciti a creare una comunità, una identità e un orgoglio civico casertano. Non dimentichiamoci che questo governo regionale ha valorizzato Caserta, non per clientela ma per la dignità della città e della sua provincia che è stata la più marginalizzata ed ignorata di tutta la regione”. Ha ringraziato i candidati e gli organizzatori delle liste, che si sono alternati sul palco per assicurare il convinto sostegno di tutte le forze della coalizione, il sindaco Carlo Marino.

“Siete voi – ha detto loro durante l'incontro – quelli che svolgono il ruolo più importante nel prossimo mese perchè dovrete scendere in strada e trasmettere ai nostri concittadini non soltanto il bilancio di tutto quello che è stato realizzato, ma anche la voglia di continuare il cammino già tracciato insieme a noi. Sarete le sentinelle di questa campagna elettorale.

Abbiamo avuto il grande merito di saper pianificare assumendoci le nostre responsabilità di governo: abbiamo lavorato duramente per lasciarci alle spalle i dissesti e i debiti e oggi abbiamo soldi in cassa e un bilancio in avanzo, che ci consentirà di investire, subito, nella città. Oggi possiamo permetterci di guardare con fiducia al futuro, perché abbiamo fatto sacrifici ma posto fondamenta solide per la costruzione del 'progetto Caserta'.