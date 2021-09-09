11:41:12 MACERATA CAMPANIA. Appuntamento sabato 11 settembre e domenica 12 settembre 2021 a Macerata Campania con il Pastellessa Folk Festival.
Il "Festival dei Bottari", arrivato alla terza edizione, ospiterà circa 200 bottari che eseguiranno i canti tipici locali e di Terra di Lavoro a suon di botti, tini e falci.
L’evento organizzato dall'Associazione Sant'Antuono & le Battuglie di Pastellessa, con il patrocinio del Comune di Macerata Campania, ha l’obiettivo di valorizzare la cultura popolare delle “battuglie di pastellessa”, patrimonio culturale immateriale della comunità maceratese, dando la possibilità ai gruppi partecipanti alla Festa di Sant’Antuono di esibirsi su palco. Nel corso della manifestazione, che si svolgerà nell'Area Mercato in Via G. Carducci a partire dalle ore 20, si esibiranno 12 “battuglie di pastellessa” suddivise nelle due serate secondo il seguente programma:
- Sabato 11 settembre: La Compagnia del 2011, I suoni 'e Sant'Antuono, I ragazzi del 2000, Pastellesse Sound Group, I Wagliun ra vie 'e for, 'A storia 'e Sant'Antuono.
- Domenica 12 settembre: Suoni Antichi, 'U carro 'e Casavr, La piccola compagnia de I punto esclamativo, 'O ritorno 'e Sant'Antuono, 'A passione 'e Sant'Antuono, 'U carr' 'e vasc' 'o vasto.
L'ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di Covid-19. È possibile prenotare il tuo posto a sedere gratuito al 3383649973 o presso MYKAS Drink Food Events a Macerata Campania.
Nell'arco della manifestazione sarà proiettato il docufilm "Libera nos a malo" di Luigi Ferraiuolo.
Per la realizzazione dell'evento si ringraziano gli sponsor: MYKAS Drink Food Events, Distribuzione D'Orso, York Cafè An.Gi. SNC, I Love Pizza, I Gioielli della Casa, LaVi service, Caseificio Vittoria, Studio di Progettazione "L'edilizia dalla A alla Z".
Inizio ore 20, Area Mercato Via G. Carducci, Macerata Campania!