CASERTA. Ennesimo riconoscimento per l'alunno Cristian Villano della classe 4C dell'indirizzo sportivo dell'Istituto Terra di Lavoro di cui è preside la dott.ssa Emilia Nocerino, che ha vinto la medaglia d'oro nel Kata maschile ai campionati giovanili che si sono tenuti a Tampere in Finlandia l'atleta del Karate Club Maddaloni ed il suo Maestro Luigi Fiorinelli hanno ricevuto i complimenti dell'Amministrazione comunale ed un piccolo omaggio a nome della Città di Caserta, infatti, il sindaco Carlo Marino ha ricevuto il 17enne Cristian Villano, casertano della frazione Sala, con il suo Maestro Luigi Fiorinelli.

Particolarmente soddisfatta la prof.ssa Letizia Desiderio sua insegnante di Scienze Motorie, per gli eccellenti risultati ottenuti da Cristian. Per la cronaca, il titolo europeo nella specialità kata ai 48/i Campionati giovanili tenutisi a Tampere è stato conquistato il 21 agosto scorso dalla squadra maschile composta da Cristian Villano (Fi.Club Maddaloni - Maddaloni), Guido Polsinelli (GS Fiamme Oro - Roma) ed il capitano Federico Arnone (Master Rapid Skf - CPGA Karate - L'Aquila).

Il risultato era molto atteso dalla Federazione italiana lotta judo karate ed arti marziali (Filjkam) che da anni non saliva sul gradino più alto del podio europeo con le compagini giovanili maschili. Gli azzurrini hanno dominato tutte le fasi, sempre con un ampio margine di punteggio su tutti gli avversari; in finale è stata superata la Francia con il punteggio di 25.12 a 24.32. Al terzo posto si sono piazzate Russia e Turchia.