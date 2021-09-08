BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

15:56:35 AVERSA. Il T.A.R. Campania Napoli dà ragione al Comune di Aversa, Sindaco Alfonso Golia ed assessore al ramo dott. Francesco Sagliocco, difeso dall’avvocatura Comunale avv. Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti

Il Tar ha statuito, condannando alle spese parte ricorrente, che il provvedimento impugnato risulta pertanto legittimamente emesso nell’esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 22, comma 6, della L. n. 114 del 1998, stante l'abusività dell'attività di vendita esercitata dal ricorrente in locali privi di idoneo titolo edilizio, non essendo peraltro necessario il previo esercizio del potere di annullamento o di revoca in autotutela della s.c.i.a. commerciale;

Le attività commerciali per essere legittime sono  ancorate alla perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene posta in essere, con conseguente potere-dovere dell'autorità amministrativa di inibirne l’esercizio in locali abusivi.

Nel caso di specie il responsabile dell’ufficio urbanistica aveva anche rigettato l’istanza di condono edilizio.

Si tratta di una prima Ordinanza cautelare che ha affermato “pur sussistendo il lamentato pregiudizio – i motivi di ricorso non appaiono assistiti da adeguato fumus boni juris

“Lo ripeterò sempre - afferma il Sindaco Golia - deve  continuare  incessante la lotta per il ripristino della legalità. Essendovi stata condanna alle spese si procederà  al recupero delle stesse anche mediante l’agente della riscossione”.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next