16:59:18 CASERTA. Il duo rivelazione di Sanremo 2021 presenta al teatro della torre di Casertavecchia alle ore 21.30 un concerto esclusivo (già sold out), portando nella dimensione live lo straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²” e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Doppio Disco di Platino).

Organizzata dal Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania questa edizione di Settembre al Borgo - che ha come sottotitolo “E ti vengo a cercare” - accoglierà le esibizioni di grandi nomi della musica italiana, protagonisti dei concerti al Teatro della Torre, tutti già sold out. Tra gli ospiti più attesi, oltre a Colapesce e Dimartino, ci saranno Gianluca Petrella con il progetto Cosmic Renaissance (10 settembre), Arisa (11 settembre) e Simona Molinari nella serata conclusiva.

Fino al 12 settembre, musica, arte, teatro, letteratura e promozione del territorio animeranno per 4 sere l’accogliente borgo medievale casertano con spettacoli, concerti, presentazioni di libri, mostre e momenti di confronto.

«E ti vengo a cercare, oltre ad essere un omaggio al grande Franco Battiato è un'aspirazione più che una speranza che questo festival raccolga persone, provenienti da luoghi diversi, alimentate dalla voglia di vedere, sapere, scoprire e vivere» sottolinea il direttore artistico Enzo Avitabile. «Energia positiva e naturale aggregazione sono il segreto di questo incontro spontaneo di più realtà che si sviluppano insieme in un dialogo della pace e della tolleranza. Settembre al Borgo, anche quest’anno vuole essere condivisione, consapevolezza che solo insieme si può costruire qualcosa che resti».

Oltre alla musica ampio spazio sarà dedicato alla letteratura e alla scrittura con la sezione “Un Borgo di Libri” a cura di Luigi Ferraiuolo, che ha anticipato il festival ad agosto e proseguirà fino al 12 settembre. Scrittori, autori, giornalisti e personaggi del mondo della cultura animeranno la rassegna con i loro interventi. Tra questi: Marco Bentivogli, don Tonino Palmese, Diego De Silva, Francesco Della Calce, Alessia Guerriero, Paolo Miggiano.

Spazio anche alla wine talk experience “Calici al Borgo”, dedicata ai grandi vini casertani. Ogni giorno si terranno due sessioni a numero chiuso alle 19 e alle 20 con degustazioni e approfondimenti che vedranno protagonisti i rappresentanti dell’AIS Caserta, i produttori vitivinicoli del consorzio Vitica, sommelier ed esperti del settore presso i giardini del Duomo di Casertavecchia.

In cartellone anche diversi eventi collaterali che valorizzano gli artisti e i talenti del territorio. Come gli spettacoli nelle frazioni di Casola, Sommana e Pozzovetere che ospitano gli appuntamenti della rassegna “La mezzasera”, in programma alle ore 19. Si inizia giovedì 9 settembre con la musica etinico-popolare dei Taranterrae alla Villetta Giardino di Sommana. Il 10 settembre spazio a fiabe, racconti e storie popolari casertane con Augusto Ferraiuolo, in scena a Palazzo Masella a Casola. Sabato 11 tocca alla musica del cantautore Gino Licata con il progetto dedicato alla canzone partenopea “Cartoline”, con Mimì Ciaramella (batteria), Pietro Paolo Veltre (basso), Pietro Vetrone (piano e sax soprano), Alfonso Brandi (chitarra), a Palazzo Buzzo a Pozzovetere. Il 12 settembre la chiesa di San Marco Evangelista a Casola ospita, invece, la pièce “Il baciamano” di Manlio Santanelli, con Susy Del Giudice e Giulio Cancelli, per la regia di Giovanni Esposito.

Sempre domenica 12 settembre alle 19.30, presso il piazzale antistante la Torre di Casertavecchia, la Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco presenta “Il carro dei comici” adattamento in versi de La Lucilla Costante di Silvio Fiorillo, a cura di Roberta Sandias, con la messa in scena di Maurizio Azzurro.

Non mancheranno le mostre e le esposizioni. “I miei occhi raccontano”, è il titolo della personale del fotografo casertano Ciro Santangelo allestita negli spazi della Chiesa dell’Annunziata. In cartellone anche “Dialoguefive” a cura di Maurizio Esposito all'antica dimora Santa Maria del Pozzo di Pozzovetere, la mostra fotografica “Africa del Nord” di Patrizia Posillipo presso il Duomo di Casertavecchia e “Volti e storie di Caserta Antica” allestita al Boutique Hotel Palazzo dei Vescovi e realizzata grazie al contest 2020 promosso dal festival.

Tutte le iniziative e gli eventi in programma alla 49esima edizione di Settembre al Borgo sono ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili e si terranno in piena sicurezza, nel rispetto della normativa anti Covid vigente.

Per accedere ai concerti in programma al Teatro della Torre è necessaria la prenotazione del posto su Eventbrite. L’accesso ai concerti è consentito agli spettatori in possesso del Green Pass o con il tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti l’evento.

PER INFO E CONTATTI

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Facebook: https://facebook.com/settembrealborgo49

Instagram: https://instagram.com/settembrealborgo2021