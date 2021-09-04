12:01:37 SANTA MARIA CAPUA VETERE. I Moderati del consigliere regionale Giovanni Zannini presentano una lista molto competitiva in vista delle elezioni comunale di Santa Maria Capua Vetere.

Ci sono, infatti, bene quattro consiglieri uscenti: Agostino Baldassarre, Dino Capitelli (anche se si è dimesso alcuni mesi fa), Michele Merola e Fabio De Lucia. In lista anche la campionessa di pallanuoto Noemi Toth, moglie di Fabio Villani.

Ecco tutti i candidati della lista:

Baldassarre Agostino

Buonpane Vincenzo

Capitelli Gerardo

Carillo Concetta

Contestabile Raffaele

De Lucia Fabio

Ferriero Anna Maria

Fiordelis Carla

Galluccio Donatelli Sistina Laura

Merola Michele

Montesano Pasquale

Napolitano Giuseppina

Pugliese Gustavo

Raucci Maria Carmela

Rauso Daniela

Rengone Daniela

Rienzo Rosanna

Rossi Emilia

Russo Amelia

Russo Rosario

Santillo Micaela

Sicilia Carmela

Toth Noemi Villani

Virgilio Antonio.