12:01:37 SANTA MARIA CAPUA VETERE. I Moderati del consigliere regionale Giovanni Zannini presentano una lista molto competitiva in vista delle elezioni comunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ci sono, infatti, bene quattro consiglieri uscenti: Agostino Baldassarre, Dino Capitelli (anche se si è dimesso alcuni mesi fa), Michele Merola e Fabio De Lucia. In lista anche la campionessa di pallanuoto Noemi Toth, moglie di Fabio Villani.
Ecco tutti i candidati della lista:
Baldassarre Agostino
Buonpane Vincenzo
Capitelli Gerardo
Carillo Concetta
Contestabile Raffaele
De Lucia Fabio
Ferriero Anna Maria
Fiordelis Carla
Galluccio Donatelli Sistina Laura
Merola Michele
Montesano Pasquale
Napolitano Giuseppina
Pugliese Gustavo
Raucci Maria Carmela
Rauso Daniela
Rengone Daniela
Rienzo Rosanna
Rossi Emilia
Russo Amelia
Russo Rosario
Santillo Micaela
Sicilia Carmela
Toth Noemi Villani
Virgilio Antonio.