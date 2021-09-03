FIAS_CASERTA
13:12:14  Nuovi positivi e guariti si annullano, sono infatti 50 sia i guariti che i nuovi contagiati con il numero dei positivi totali al Covid che rimane di 1007 unità.

Sul fronte vaccini sono 647486 le persone che si sono sottoposte almeno ad una dose, mentre sono 570180 quelle che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 85 casi seguito da Castel Volturno con 71 casi

59 i casi a Marcianise,

58 i casi a Aversa,

45 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

39 i casi a Casal di Principe,

34 i casi a Orta di Atella,

31 i casi a San Marcellino, Villa Literno,

27 i casi a Lusciano, Trentola Ducenta,

22 i casi a Capodrise, Maddaloni,

21 i casi a Mondragone,

19 i casi a Sant’Arpino,

18 i casi a Casaluce,

17 i casi a Gricignano d’Aversa,

16 i casi a Parete, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Teverola,

15 i casi a Curti, San Cipriano d’Aversa,

14 i casi a Capua,  Frignano,

13 i casi a Recale, Teano, Vitulazio,

12 i casi a Santa Maria a Vico, Villa di Briano,

11 i casi a Carinaro, Casapesenna, Cesa, San Felice a Cancello,

10 i casi a Casagiove, San Prisco,

8 i casi a Vairano Patenora,

7 i casi a Castel Morrone,

6 i casi a Caiazzo, Calvi Risorta, Grazzanise, Liberi, Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Sessa Aurunca,

5 i casi a Cancello ed Arnone, Succivo,  

4 i casi a Casapulla, Castel Morrone, Cellole, Gioia Sannitica, Macerata Campania, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Raviscanina, Roccamonfina,

3 i casi a Caianiello, Capriati al Volturno, Marzano Appio, Pastorano,  Piana di Monte Verna, Ruviano,

2 i casi a Ailano, Alvignano, Cervino, Ciorlano, San Tammaro, Santa Maria la Fossa,

1 caso a Alife, Carinola, Francolise, Marzano Appio, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Presenzano.

