08:20:33 SAN MARCO EVANGELISTA. Bufala Village ritorna. Tutti a lavoro al Polo Fieristico A1Expò di Viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista, il 10, 11 e 12 settembre si terrà la III edizione del Bufala Village, presso l’A1 Expó il Polo Fieristico di Caserta di facile raggiungimento e dotato di ogni confort.

Il progetto Bufala Village nasce dall’intuizione di valorizzare la Bufala Mediterranea Italiana e tutti i prodotti da essa derivati e per diffondere ad una platea ampia e qualificata le conoscenze sulla filiera bufalina attraverso professionisti del settore con una panoramica a 360°.

L’oro bianco vince sempre e ovunque e rappresenta una qualità nettamente superiore a tutte le altre.

Bufala Village, oltre ad avere una valenza tecnica e settoriale, è anche una festa adatta a tutti; infatti, la struttura sarà suddivisa in base alle differenti aree tematiche che si svilupperanno sulla superficie dell’A1EXPO.

Il programma di Bufala Village, è articolato, intenso e stimolante, pensato per tutti e comprende momenti didattici con istituzioni e rappresentanti del mondo universitario, dimostrazioni di show cooking, filatura di mozzarella.

Tante sono le istituzioni che hanno deciso di patrocinare Bufala Village; tra queste non poteva mancare Coldiretti con la quale sono in programma tante attività didattiche e di promozione delle eccellenze agroalimentari.

Ad allietare l’evento, inoltre, ci saranno artisti dal calibro dei Bottari di Macerata Campania, Vincenzo Romano e le immancabili scuole di ballo per un divertimento assicurato.

Le attività avranno inizio per tutta la durata della manifestazione dalle 18.00 fino alle 24,00.

L’ampiezza degli spazi del polo fieristico A1EXPÒ offre, inoltre, l’opportunità di allestire un vero e proprio percorso espositivo in piena sicurezza, osservanti delle disposizioni vigenti per contrastare la diffusione di Covid-19.

Per l’ingresso alla struttura, sarà obbligatorio esibire il Green Pass o, in alternativa, il certificato del tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore antecedenti l’ingresso.

L'edizione 2021 del Bufala Village vede il partenariato di Coldiretti Campania, al fianco di Regione Campania, Associazione Allevatori Campania Molise, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Agraria, Casartigiani Caserta.

Saremo presenti con gli stand dello street food contadino di Campagna Amica, la fattoria didattica e l'agriasilo per l'educazione alimentare nell'area giochi per i bambini.

Per tutte le informazioni relative al programma e le news, è possibile visitare il sito www.bufalavillage.it