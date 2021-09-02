FIAS_CASERTA
21:51:33 PIEDIMONTE MATESE. Sono Giovanna Del Vecchio, Paolo Terracciano e Liberato Paterno i tre candidati a consigliere comunale del gruppo Zannini in seno alla lista capeggiata dall’imprenditore Victor Civitillo, candidato sindaco della Città di Piedimonte Matese.

L’intesa è stata siglata in serata nel capoluogo materino dove nasce il movimento politico de “I Moderati per Piedimonte”. 

I referenti locali del gruppo sono Corrado Pisani, Attilio Costarella, Antonio Ferrante e Benny Iannitti che fanno riferimento al Presidente dela VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regio ale della Campania, Zannini (De Luca Presidente).

