19:08:51 SAN TAMMARO. È ufficiale, si terrà, pandemia covid-19 permettendo, domenica 10 Ottobre 2021 alle ore 15, al storica “XXVI Medaglia d’oro Maria SS. della Libera” – “Memorial Avv. Angelo Gravino”, gara ciclistica aperta a tutte le categorie cicloamatoriali F.C.I. ed Enti ad essa convenzionati.

La stessa avrà luogo sul collaudato circuito di 14,100 Km. che oltre al Comune di  San Tammaro interesserà il Comune di Capua e anche parte del perimetro esterno del Real Sito di Carditello nel tenimento di San Tammaro. Il circuito di gara, verrà affrontato dalla carovana  5 volte per un totale di Km. 70,500.

Ad organizzare l’evento sportivo ciclistico, sotto l’egida di Federciclismo Campania di cui è Presidente il Prof. Giuseppe Cutolo, l’Asd Polisportiva Maria SS. della Libera e S. Tammaro di cui è Presidente rag. Giuseppe Serulo, Componente Commissione Nazionale Federazione Ciclistica Italiana.

Responsabile della Manifestazione, il vice presidente vicario geom. Giuseppe Vastante. Referente Comitato Anticovid il segretario rag. Vincenzo Campaniello. Direzione Gara Serulo Giuseppe - Giordano Antonio.

Spero con tutto il cuore che questa manifestazione venga fatta, dice il Presidente Serulo, e di poter onorare la nostra amata Mamma Celeste Maria SS. della Libera Speciale Protettrice del Comune di San Tammaro e di poter ricordare l’Avv. Angelo Gravino. Attualmente conclude Serulo, guardiamo il futuro prossimo con fiducia ed ottimismo. Quindi lavoriamo con impegno ed in letizia per allestire al meglio l’evento.

Il ritrovo per le operazioni preliminari di partenza avrà luogo presso il Bar Coffe Break 2.0 S.P. 341 ex S.S. 7 bis San Tammaro.

Prevista la presenza di atleti regionali ed extraregionali.

