18:41:36 Su proposta del Presidente del C.R. Campania F.I.G.C. – L.N.D., Carmine Zigarelli, la Coppa Italia Dilettanti 2021/2022, fase regionale, sarà intitolata al Prof Angelo Zeoli, scomparso ad agosto 2020, lasciando senza fiato l’intero mondo del calcio dilettantistico e giovanile campano.

“Già l’anno scorso su mia proposta avevamo deciso di intitolare la Coppa Italia Dilettanti, fase regionale, al nostro grande amico e dirigente sportivo esemplare Prof Angelo Zeoli, ma le note vicende legate al Covid, non hanno consentito lo svolgimento di tale competizione calcistica”, dichiara il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli, sottolineando che “più passa il tempo, più avvertiamo la mancanza del nostro prof, ma conserviamo nel cuore i suoi insegnamenti.

E’ vivo in tutti noi il ricordo di un uomo dinamico e solare, sempre pacato e cordiale e soprattutto con una grande capacità di saper far squadra, e di lavorare con passione per il bene del calcio campano”.  

“Questo week iniziamo questa nuova stagione sportiva e siamo certi che sarà all’insegna della massima sportività e del fair play, e guidati dai precetti del nostro caro Angelo”, conclude Zigarelli.

