catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

16:00:25 Il tenente della guardia di Finanza Marco Ignazio Stellato di appena 26 anni è stato trovato senza vita nella caserma di Reggio Calabria dove prestava servizio.

La notizia ha scosso la comunità di Caturano di cui Stellato è originario. Il tenente, infatti, è il figlio del consigliere comunale di Macerata Campania Tonino Stellato.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto da alcuni colleghi che hanno dato subito l’allarme. Purtroppo per lui già non c’era nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire gli ultimi tragici momenti.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:171 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:239 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:599 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next