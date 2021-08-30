16:00:25 Il tenente della guardia di Finanza Marco Ignazio Stellato di appena 26 anni è stato trovato senza vita nella caserma di Reggio Calabria dove prestava servizio.

La notizia ha scosso la comunità di Caturano di cui Stellato è originario. Il tenente, infatti, è il figlio del consigliere comunale di Macerata Campania Tonino Stellato.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto da alcuni colleghi che hanno dato subito l’allarme. Purtroppo per lui già non c’era nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire gli ultimi tragici momenti.