15:27:19 CASERTA. Loro sono Le Macchie e hanno conquistato la finale nazionale di SanremoRock 2021 - festival “parallelo” del più noto Festival di Sanremo e seguito dai più importanti produttori, editori, manager, radiofonici, ovvero i pionieri delle industrie discografiche del paese - rientrando tra i rappresentanti della regione Campania che il 7 settembre si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. La band è formata dai 3 casertani Massimo Mincione (voce e chitarra), Temistocle Bello (chitarra), Nico De Cicco (tastiere) e dai napoletani Francesco Girardi (basso) e Antonio Marzano (batteria).

Nato nel 2014, il gruppo ha partecipato a numerosi festival e contest per band emergenti, vincendo, tra gli altri, il Festival Nazionale Giovani Talenti di Sant’Anastasia , al termine del quale Le Macchie sono state premiate da Mara Maionchi. Nel 2015 hanno autoprodotto il loro primo ed unico album fino ad oggi, “Da adesso”, contenente il brano che la band ha proposto a SanremoRock, e che verrà presentato alla finale nazionale del contest il 7 settembre al Teatro Ariston di Sanremo: “Bianca”. Dopo un lungo periodo di inattività la band ha subito un cambio di formazione con l’entrata del bassista Francesco e del tastierista Nico, i quali hanno aggiunto il quid propriamente indie che non era stato espresso del tutto nel primo album.

Oltre alla finale nazione di SanremoRock, la band è al momento impegnata nella scrittura e produzione di nuovi brani dal taglio decisamente indie rock ma con testi in italiano.

Dai conflitti grotteschi che caratterizzano l'uso di droghe alla voglia di rivalsa dopo una cocente delusione, dalla nostalgia per i tempi passati all'energia che infiamma l'idea del futuro. L’indie rock de Le Macchie strizza l'occhio al pop rock britannico di Pete Doherty e degli Arctic Monkeys, e all'indie rock degli scozzesi The Fratellis e Franz Ferdinand.

Breve Biografia de “Le Macchie”

Le Macchie nacquero durante una sbronza in un non tanto freddo Gennaio di qualche anno fa, sbronza consumatasi in una saletta prove angusta ma piena di stimoli creativi, a casa del cantante Massimo. Al culmine dell'ebbrezza, i nostri eroi erano ormai pronti a partorire il nome della band: "Le Macchie" venne urlato da qualcuno di loro (nessuno ricorda da chi!), e si capì subito che era il nome giusto!...

Dai conflitti grotteschi che caratterizzano l'uso di droghe alla voglia di rivalsa dopo una cocente delusione, dalla nostalgia per tempi passati all'energia che infiamma l'idea del futuro. Il pop rock de Le Macchie strizza l'occhio al pop rock britannico di Pete Doherty e degli Arctic Monkeys, e all'indie rock degli scozzesi The Fratellis e Franz Ferdinand. Le Macchie sono Massimo (chitarra ritmica, pianoforte e voce), Temistocle (chitarra solista), Francesco (basso), Antonio (batteria) e Nico (tastiere).

CLICCA QUI per ascoltare il brano

Link Social: