20:48:05 A Caserta protagonista ancora una volta la movida violenta, ieri notte una tragedia annunciata, l’omicidio in centro del giovane Gennaro Leone , accoltellato alle gambe e morto dissanguato poi in ospedale è il triste epilogo di una serie di episodi che denunciamo da mesi, il fine settimana in intere zone della città, specie in quelle della movida, non si è in grado di garantire l’ordine pubblico specie nei fine settimana, assistiamo a risse continue, accoltellamenti, parapiglia che balzano ormai agli onori della cronaca, sino alla tragedia di ieri sera.

Tutta la comunità di Fratelli d’Italia si stringe attorno ai familiari della vittima, un giovane di 18 anni, uno sportivo agonista e amante della vita e contestualmente richiama le istituzioni a partire dai sindaci, autorità locali di pubblica sicurezza, ad intervenire massicciamente per ristabilire il controllo di intere zone della città dove diventa pericoloso persino passare dopo una certa ora.

Fratelli d’Italia denuncia circostanze analoghe in altre città come Baia Domizia ( Cellole ) e Mondragone , dove ogni fine settimana, non mancano furti, rapine, e aggressioni, per non parlare della denuncia al ministro La Morgese da parte del Sindaco di Castel Volturno che invoca ancora una volta la presenza dello Stato in città. Fratelli d’Italia chiederà già domani un incontro al Prefetto per conoscere quali provvedimenti intenda intraprendere insieme al comitato di sicurezza che coinvolge anche i sindaci, chiediamo una reazione forte da parte delle Istituzioni, non vogliamo più assistere a tragedie del genere.

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI CASERTA

TRAGEDIA IN VIA VICO, ZINZI: “VICINANZA ALLA FAMIGLIA DELLA GIOVANE VITTIMA”.

“Quanto accaduto in via Vico ieri sera è una tragedia che deve invitare tutti alla riflessione. L’aggressione e la morte di un ragazzo di 18 anni avvenuta nel pieno centro della Città è l’epilogo di un campanello di allarme già squillato negli ultimi mesi con le sempre più frequenti risse. Da genitore non riesco neanche a immaginare cosa si provi a sapere che tuo figlio, uscito solo per passare una serata con gli amici, non tornerà mai più a casa. Questa mattina ho sentito il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per aggiornarlo sulla situazione.

Mi ha garantito la massima attenzione del Ministero dell’Interno sull'emergenza sicurezza in Città e mi ha annunciato una sua imminente visita a Caserta. Questo è un giorno di dolore per tutta Caserta, la mia vicinanza alla famiglia della giovane vittima”. Così il consigliere regionale della Campania e candidato sindaco del centrodestra a Caserta, Gianpiero Zinzi.