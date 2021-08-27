15:06:13 "Se i nostri concittadini ci daranno una mano e ci impegniamo per settembre-ottobre per completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario".

Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Al momento sono 7 milioni 200mila le vaccinazioni fatte - spiega - 3 milioni e 800mila persone hanno fatto almeno una dose, 3milioni e 250 mila persone sono immunizzate".

Quanto alla riapertura dell'anno scolastico per De Luca la priorità è completare la vaccinazione della popolazione studentesca, soprattutto della fascia 15-18 anni. Sul fronte Covid in generale "nel periodo luglio-agosto abbiamo retto bene in Campania, soprattutto per due operazioni come la vaccinazione e immunizzazione dei luoghi turistici della nostra regione con tre mesi di anticipo".

"Dobbiamo aspettare metà settembre per vedere la ricaduta anche in virtù di alcuni episodi di scarsa responsabilità come assembramenti e feste sui lidi balneari", ha aggiunto.

Per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, L’ASL Caserta, dopo un incontro preliminare con alcuni dirigenti scolastici del territorio provinciale tenutosi in data 27 agosto u.s., ha programmato di avviare una massiccia campagna vaccinale scolastica anti-COVID-19, rivolta alla popolazione studentesca over 12 anni.

Le vaccinazioni, in formula OPEN DAY, avranno luogo direttamente presso le sedi scolastiche che aderiscono alla iniziativa, dove sarà presente una struttura mobile attrezzata dell’ASL. Per i minori è assolutamente necessaria la presenza dei genitori per il rilascio delle autorizzazioni dovute; non è invece necessaria la prenotazione.

Anche i genitori potranno essere vaccinati senza prenotazione.