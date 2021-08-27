14:34:03 I guariti superano i nuovi positivi, il numero dei contagiati scende di quattro unità e la provincia di Caserta respira dopo diversi giorni rispetto all’emergenza Covid.

Sono 34 i nuovi positivi a fronte dei 38 guariti per un totale di 956 casi. Sul piano del vaccino sono 637491 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 562417 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 68 casi seguito da Castel Volturno con 61 casi

59 i casi a Marcianise,

55 i casi a Aversa,

35 i casi a San Marcellino,

33 i casi a Casal di Principe,

32 i casi a Mondragone,

31 i casi a Trentola Ducenta,

29 i casi a Villa Literno,

27 i casi a Maddaloni,

26 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

25 i casi a Lusciano,

21 i casi a Orta di Atella,

20 i casi a Sant’Arpino, Villa di Briano,

19 i casi a Capodrise, Teano,

16 i casi a San Marco Evangelista,

15 i casi a Capua, Gricignano d’Aversa,

14 i casi a San Nicola la Strada,

13 i casi a Santa Maria a Vico,

12 i casi a Calvi Risorta, Portico di Caserta, Recale, San Cipriano d’Aversa, Succivo,

11 i casi a Casapesenna, Cesa, Frignano, Parete, Teverola,

10 i casi a Casaluce, Grazzanise, Piedimonte Matese, San Prisco,

9 i casi a Caiazzo, Curti, Sessa Aurunca, Vitulazio,

8 i casi a Casagiove,

7 i casi a Cancello ed Arnone, Cellole,

6 i casi a Carinaro, Vairano Patenora,

5 i casi a Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pignataro Maggiore, Roccamonfina, San Felice a Cancello,

4 i casi a Gioia Sannitica, Macerata Campania, Piana di Monte Verna,

3 i casi a Baia e Latina, Caianiello, Casapulla, Piana di Monte Verna, Pietramelara,

2 i casi a Alvignano, Arienzo, Carinola, Castel Morrone, Cervino, Francolise, Liberi, Pietravairano, Ruviano,

1 caso a Ailano, Alife, Bellona, Ciorlano, Marzano Appio, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca D’Evandro, San Tammaro, Tora e Piccilli.