14:34:03 I guariti superano i nuovi positivi, il numero dei contagiati scende di quattro unità e la provincia di Caserta respira dopo diversi giorni rispetto all’emergenza Covid.
Sono 34 i nuovi positivi a fronte dei 38 guariti per un totale di 956 casi. Sul piano del vaccino sono 637491 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 562417 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 68 casi seguito da Castel Volturno con 61 casi
59 i casi a Marcianise,
55 i casi a Aversa,
35 i casi a San Marcellino,
33 i casi a Casal di Principe,
32 i casi a Mondragone,
31 i casi a Trentola Ducenta,
29 i casi a Villa Literno,
27 i casi a Maddaloni,
26 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
25 i casi a Lusciano,
21 i casi a Orta di Atella,
20 i casi a Sant’Arpino, Villa di Briano,
19 i casi a Capodrise, Teano,
16 i casi a San Marco Evangelista,
15 i casi a Capua, Gricignano d’Aversa,
14 i casi a San Nicola la Strada,
13 i casi a Santa Maria a Vico,
12 i casi a Calvi Risorta, Portico di Caserta, Recale, San Cipriano d’Aversa, Succivo,
11 i casi a Casapesenna, Cesa, Frignano, Parete, Teverola,
10 i casi a Casaluce, Grazzanise, Piedimonte Matese, San Prisco,
9 i casi a Caiazzo, Curti, Sessa Aurunca, Vitulazio,
8 i casi a Casagiove,
7 i casi a Cancello ed Arnone, Cellole,
6 i casi a Carinaro, Vairano Patenora,
5 i casi a Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pignataro Maggiore, Roccamonfina, San Felice a Cancello,
4 i casi a Gioia Sannitica, Macerata Campania, Piana di Monte Verna,
3 i casi a Baia e Latina, Caianiello, Casapulla, Piana di Monte Verna, Pietramelara,
2 i casi a Alvignano, Arienzo, Carinola, Castel Morrone, Cervino, Francolise, Liberi, Pietravairano, Ruviano,
1 caso a Ailano, Alife, Bellona, Ciorlano, Marzano Appio, Pontelatone, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca D’Evandro, San Tammaro, Tora e Piccilli.