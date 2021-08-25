catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

16:53:20 Tragedia alla periferia di Torino: poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42

Sotto le macerie è stato trovato anche un bambino di quattro anni. Invano il tentativo dei medici di rianimarlo.

Una tragedia che ha colpito anche la provincia di Caserta, dal momento che il piccolo Aron Tila ha vissuto fino a lunedì scorso con i suoi genitori Genci e Nertila a Carinola.

Lo coppia si era sposata nel 2012, ma viveva da tempo stabilmente in Italia.

L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione

Quattro in totale le persone tratte in salvo, da sotto le macerie, uno ferito è grave. Italgas esclude che "l'eventuale dispersione di gas possa essersi originata dalla rete di distribuzione cittadina del gas" alla quale la palazzina non è collegata.

Un uomo di 22 anni è stato intubato ed è in prognosi riservata con il corpo ustionato al 50% (ustioni di secondo e terzo grado); la donna di 34 anni, cosciente, ha riportato traumi e contusioni. infine un uomo rimasto oltre due sotto le macerie.

Sul posto sono intervenute Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco ha controllato eventuali fughe di gas. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.

 

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:121 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:525 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:322 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next