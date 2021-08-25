16:53:20 Tragedia alla periferia di Torino: poco prima delle 9 è crollata una palazzina di due piani in strada Bramafame 42

Sotto le macerie è stato trovato anche un bambino di quattro anni. Invano il tentativo dei medici di rianimarlo.

Una tragedia che ha colpito anche la provincia di Caserta, dal momento che il piccolo Aron Tila ha vissuto fino a lunedì scorso con i suoi genitori Genci e Nertila a Carinola.

Lo coppia si era sposata nel 2012, ma viveva da tempo stabilmente in Italia.

L'edificio - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - è crollato a causa di un'esplosione

Quattro in totale le persone tratte in salvo, da sotto le macerie, uno ferito è grave. Italgas esclude che "l'eventuale dispersione di gas possa essersi originata dalla rete di distribuzione cittadina del gas" alla quale la palazzina non è collegata.

Un uomo di 22 anni è stato intubato ed è in prognosi riservata con il corpo ustionato al 50% (ustioni di secondo e terzo grado); la donna di 34 anni, cosciente, ha riportato traumi e contusioni. infine un uomo rimasto oltre due sotto le macerie.

Sul posto sono intervenute Squadre usar (Urban search and rescue) e squadre cinofile. Inoltre il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco ha controllato eventuali fughe di gas. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo.