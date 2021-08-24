11:49:06 SAN TAMMARO. Maurizio Cecere pronto a scende in campo alle imminenti elezioni comunali di San Tammaro, al fianco del sindaco uscente Ernesto Stellato.

«Sebbene - afferma Cecere - abbia da sempre cambiato casa, Santa Maria Capua Vetere rimane sempre nel cuore. La mia professione, la mia stessa famiglia ed io adoriamo questa città e concentriamo molte delle nostre passioni in essa». Cinque anni fa, infatti, Cecere si presentò alle Amministrative nella Città del Foro ottenendo oltre 200 preferenze.

Adesso ha deciso di impegnarsi per San Tammaro, entrate nel cuore dell'infermiere professionale il quale è prontissimo ad impegnarsi per il rilancio e lo sviluppo della cittadina.

«Essendo un caposala in un reparto di rianimazione - continua Cecere - affronto la vita giorno dopo giorno, cercando sempre di esprimere il meglio di me. Tale facoltà la esprimo, altresì, nella politica. Sono cresciuto a pane e politica; infatti mi nutro ancora di essa. Mi auguro che la mia ironia venga percepita di pari passo alla mia professionalità e dedizione, peculiarità che mi ha sempre contraddistinto».