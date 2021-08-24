11:34:00 La sfilata inaugurale di oggi, martedì 24 agosto, da ufficialmente il via alla XVI edizione delle Paralimpiadi di Tokyo 2021.

Un appuntamento al quale l’Italia si presenta con una rappresentativa di 115 atleti, 63 donne e 52 uomini, che cercheranno di guadagnarsi un posto sul podio nelle varie discipline.

Un lavoro quotidiano e incessante in questi anni, che premia gli sforzi del Cip, Comitato Italiano Paralimpico, dal 2017 riconosciuto quale Ente Pubblico, grazie alla guida capace e competente del presidente nazionale Luca Pancalli.

E la Campania ha dato un contributo significativo a questa edizione perché sono ben 8 gli atleti in gara, 5 donne e 3 uomini, che hanno superato tantissime difficoltà, legate al rinvio di un anno, ma alla fine sono riusciti ad essere presenti in Giappone per poter gareggiare e dimostrare che la forza di volontà vince qualunque ostacolo.

Fin qui è già un risultato eccezionale per la Campania che si posiziona al 7° posto tra le regioni italiane, prima tra quelle del centro-sud.

Una pattuglia, quella campana, composta da: Vincenzo Boni, di Napoli, nuoto paralimpico, medaglia di bronzo nel nuoto paralimpico alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, eletto in Consiglio Nazionale Cip in quota Atleti, Ambasciatore dello Sport Paralimpico, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e dell’asd Caravaggio Sporting di Fuorigrotta (Napoli); Assunta Legnante, di Frattamaggiore (Napoli), getto del peso, medaglia d’oro nel getto del peso alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Ambasciatrice dello Sport Paralimpico, atleta dell’asd Anthropos di Civitanova Marche (Macerata); Alessandra Vitale, di S. Nicola la Strada (Caserta), capitano della nazionale femminile di sitting volley, eletta in Giunta Regionale del Cip Campania con la funzione di vicepresidente, atleta dell’asd Nola Città dei Gigli di Nola( Napoli); Rossana Pasquino, di Benevento, scherma in carrozzina, eletta nel Consiglio Nazionale della Fis (Federazione Italiana Scherma) in quota atleti, docente alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, atleta dell’asd Club Schermistico Partenopeo di Napoli; Alessandro Brancato, di Napoli, canottaggio, atleta dell’asd Circolo Canottieri Savoia di Napoli; Matilde Lauria, di Napoli, judo per ciechi, atleta dell’asd Noived Napoli; Emanuele Marigliano, di Napoli, nuoto paralimpico, atleta dell’asd Centro Sportivo Portici; Angela Procida, di Castellammare di Stabia (Napoli), nuoto paralimpico, atleta dell’asd Centro Sportivo Portici.

Una pattuglia, quella campana, rinforzata da ben quattro tecnici che seguiranno le rispettive nazionali in gara a Tokyo: Vincenzo Allocco, di San Giorgio a Cremano (Napoli), per il nuoto paralimpico; Guido Pasciari, di Nola (Napoli), per il sitting volley; Antonio Di Rubbo, di Montecalvo Irpino (Avellino), per la pesistica paralimpica; Donato Gallo, di Napoli, per il tennis tavolo.

“E’ una bellissima emozione quella di accompagnare idealmente la nostra pattuglia campana presente a Tokyo - sottolinea il presidente del Cip Campania, Carmine Mellone - a cui va l’in bocca al lupo di tutto il movimento. Dodici storie, quelle dei nostri atleti e tecnici, che rappresentano la punta di diamante di tante attività sportive che si svolgono in sordina e senza i clamori delle cronache. Un lavoro quotidiano che alla fine ha premiato i tanti sacrifici fatti dagli atleti, dai familiari, dai tecnici, dalle società sportive, dalle federazioni regionali. E se i risultati arrivano, questi sono il frutto di una sinergia territoriale che vede il Comitato Paralimpico della Campania quale centro di coordinamento e cabina di regia delle innumerevoli iniziative sportive, sia promozionali che agonistiche”.

“A questo punto dovrebbe scendere in campo la politica, principalmente quella regionale, che tanto ha investito nelle Universiadi di Napoli – ha concluso il presidente del Cip Campania, Carmine Mellone - cercando di capire che i talenti sportivi, chiamati a rappresentare i colori della nostra regione, non lo diventano per caso, ma sono il risultato di quel lavoro sinergico la cui base è rappresentata proprio dalle società sportive a cui è assegnato un ruolo di enorme importanza. Proprio in questa direzione bisognerebbe calibrare e indirizzare gli sforzi economici per immaginare un piano di rilancio dello sport, sia olimpico che paralimpico, che premi i risultati raggiunti, rafforzi le società sportive, riporti la Campania tra le regioni italiane di vertice. Perché se vogliamo festeggiare le medaglie dobbiamo avere anche la consapevolezza di creare le condizioni giuste”.

RAPPRESENTATIVA DEL CIP ALLE PARALIMPIADI DI TOKYO 2021

NUMERO ATLETI 115

Maschi 52

Femmine 63

CIP CAMPANIA - ATLETI N. 8

Maschi 3

Femmine 5

CIP CAMPANIA - TECNICI N. 4

Maschi 4

REGIONI ITALIANE

1) Lombardia 21

2) Veneto 14

3) Emilia Romagna 11

4) Piemonte 11

5) Lazio 10

6) Toscana 9

7) Campania 8

8) Friuli Venezia Giulia 8

9) Liguria 4

10) Marche 4

11) Calabria 3

12) Puglia 3

13) Sicilia 3

14) Basilicata 2

15) Trentino Alto Adige 2

16) Abruzzo 1

17) Sardegna 1

18) Valle d’Aosta 1

RAPPRESENTATIVA DEL CIP CAMPANIA ALLE PARALIMPIADI DI TOKYO 2021

Vincenzo BONI Napoli Nuoto

(Finp) Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

- Medaglia di Bronzo nel Nuoto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016

- Eletto in Consiglio Nazionale Cip in quota Atleti

- Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

- Ambasciatore Cip dello Sport Paralimpico

- Atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato

- Atleta dell’asd Caravaggio Sporting di Fuorigrotta

Assunta LEGNANTE Frattamaggiore (Na) Getto del Peso

(Fispes) Federazione Italiana Sport Paralimpici

- Medaglia d’Oro nel Getto del Peso alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016

- Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

- Ambasciatore Cip dello Sport Paralimpico

- Atleta asd Anthropos di Civitanova Marche (Mc)

Alessandra Vitale S. Nicola la Strada (Ce) Sitting Volley

(Fipav) Federazione Italiana Pallavolo

- Capitano della Nazionale femminile Fipav di Sitting Volley, qualificatasi a Tokyo

- Eletta in Giunta Regionale del Cip Campania in quota Atleti e Vicepresidente del Comitato

- Ambasciatrice Cip dello Sport Paralimpico

- Atleta dell’asd Nola Città dei Gigli

Rossana Pasquino Benevento Scherma in carrozzina

(Fis) Federazione Italiana Scherma

- Eletta nel Consiglio Nazionale Fis in quota Atleta

- Docente alla Facoltà di Ingegneria presso l’Università “Federico II” di Napoli

- Atleta dell’asd Club Schermistico Partenopeo

Alessandro Brancato Napoli Canottaggio

(Fic) Federazione Italiana Canottaggio

- atleta dell’asd Circolo Canottieri Savoia di Napoli

Matilde Lauria Napoli Judo per ciechi

(Fispic) Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi

- Atleta dell’asd Noived Napoli

Emanuele Marigliano Napoli Nuoto

(Finp) Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

- Atleta dell’asd Centro Sportivo Portici

Angela Procida Castellammare di Stabia (Na) Nuoto

(Finp) Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

- Atleta dell’asd Centro Sportivo Portici

Vincenzo Allocco S. Giorgio a Cremano (Na) Tecnico di Nuoto Paralimpico

(Finp) Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

Guido Pasciari Nola (Na) Tecnico di Sitting Volley

(Fipav) Federazione Italiana Pallavolo

Antonio Di Rubbo Montecalvo Irpino (Av) Tecnico di Pesistica

(Fipe) Federazione Italiana Pesistica

Donato Gallo Napoli Tecnico di Tennis Tavolo

(Fitet) Federazione Italiana Tennis Tavolo