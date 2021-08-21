09:35:43 E’ rallentata nelle ultime ore la morsa del contagio, ma i positivi sono saliti quasi a 900: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl.
Sono 36 i nuovi positivi, 28 i guariti con otto casi in più rispetto a ieri per un totale di 877 positivi.
Sul piano del vaccino sono 627896 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre è salito a 550046 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 71 casi seguito da Marcianise con 54 casi
53 i casi a Aversa,
44 i casi a Castel Volturno,
35 i casi a Casal di Principe, San Marcellino,
28 i casi a Teano,
27 i casi a Trentola Ducenta,
24 i casi a Mondragone,
23 i casi a Orta di Atella,
21 i casi a Lusciano,
20 i casi a Sant’Arpino,
19 i casi a Sessa Aurunca,
17 i casi a Capua, Parete, Villa di Briano,
16 i casi a Villa Literno,
15 i casi a Caiazzo, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere,
13 i casi a Grazzanise, Piedimonte Matese,
12 i casi a Portico di Caserta, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, San Prisco,
10 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna, Succivo, Teverola,
9 i casi a Gricignano d’Aversa,
8 i casi a Cancello ed Arnone, Capodrise, Cellole, Cesa, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico,
7 i casi a Frignano, Recale, Vairano Patenora,
6 i casi a Carinaro, Casaluce, Casagiove, Curti, Pietramelara, Vitulazio,
5 i casi a Arienzo, Casapulla, Macerata Campania, Pignataro Maggiore,
4 i casi a Alvignano, Baia e Latina, Ruviano,
3 i casi a Bellona, Carinola, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro, Roccamonfina,
2 i casi a Ailano, Castel Morrone, Francolise, Gioia Sannitica, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Roccaromana, Sparanise,
1 caso a Bellona, Castel Campagnano, Cervino, Dragoni, Letino, Liberi, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, San Tammaro, Tora e Piccilli.