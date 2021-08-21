mucherino
09:35:43 E’ rallentata nelle ultime ore la morsa del contagio, ma i positivi sono saliti quasi a 900: è questa la fotografia che esce fuori dal report dell’Asl.

Sono 36 i nuovi positivi, 28 i guariti con otto casi in più rispetto a ieri per un totale di 877 positivi.

Sul piano del vaccino sono 627896 le persone che hanno ricevuto almeno una dose, mentre è salito a 550046 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 71 casi seguito da Marcianise con 54 casi

53 i casi a Aversa,

44 i casi a Castel Volturno,

35 i casi a Casal di Principe, San Marcellino,

28 i casi a Teano,

27 i casi a Trentola Ducenta,

24 i casi a Mondragone,

23 i casi a Orta di Atella,

21 i casi a Lusciano,

20 i casi a Sant’Arpino,

19 i casi a Sessa Aurunca,

17 i casi a Capua, Parete, Villa di Briano,

16 i casi a Villa Literno,

15 i casi a Caiazzo, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere,

13 i casi a Grazzanise, Piedimonte Matese,

12 i casi a Portico di Caserta, San Cipriano d’Aversa, San Marco Evangelista, San Prisco,

10 i casi a Calvi Risorta, Casapesenna, Succivo, Teverola,

9 i casi a Gricignano d’Aversa,

8 i casi a Cancello ed Arnone, Capodrise, Cellole, Cesa, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico,

7 i casi a Frignano, Recale, Vairano Patenora,

6 i casi a Carinaro, Casaluce, Casagiove, Curti, Pietramelara, Vitulazio,

5 i casi a Arienzo, Casapulla, Macerata Campania, Pignataro Maggiore,

4 i casi a Alvignano, Baia e Latina, Ruviano,

3 i casi a Bellona, Carinola, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro, Roccamonfina,

2 i casi a Ailano, Castel Morrone, Francolise, Gioia Sannitica, Pietravairano, Pontelatone, Pratella, Roccaromana, Sparanise,

1 caso a Bellona, Castel Campagnano, Cervino, Dragoni, Letino, Liberi, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico, San Tammaro, Tora e Piccilli.

