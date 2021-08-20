17:56:28 «Dalla ricognizione effettuata in tutte le strutture sanitarie della Campania, è risultato che il 92 per cento dei ricoverati in Terapia Intensiva non è vaccinato».

Lo dichiara il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«Dalle stesse verifiche è risultato che l'83 per cento dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia Sub Intensiva, non è vaccinato – ha spiegato il governatore - Sono dati di estremo significato che mettono ancor più in evidenza la necessità di completare le vaccinazioni per tutte le fasce di età.

Dati rispetto ai quali ogni esitazione diventa irresponsabile».

In Campania il tasso di positività rallenta la sua corsa e passa dal 4,48% al 4,12%; i positivi sono 539 su un totale di 13.080 tamponi. I deceduti nelle ultime 48 ore sono 5 a cui si aggiungono altre due persone morte in precedenza ma registrate ieri.

Sostanzialmente stabile l'occupazione delle terapie intensive, 22 rispetto rispetto al dato precedente di 23; crescono i ricoveri nei reparti ordinari: si passa dai 340 di ieri ai 348 di oggi.

Giuseppe Sorbo