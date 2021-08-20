14:47:38 SAN TAMMARO. L’amore di Ernesto Stellato per la propria città ha spinto Annamaria Fischetti a fare il primo passo in politica. Da dieci anni residente a San Tammaro nell'area P.E.E.P., la candidata alla carica di consigliere per la lista RiparTiamo San Tammaro ha deciso di impegnarsi in prima persona per il bene della collettività, colpita dall'atteggiamento da vero sindaco e 'buon padre' che Stellato ha portato avanti negli anni.

"Mi è sempre piaciuto il suo modo di essere presente" - esordisce Annamaria Fischetti - "ed attento alle nostre problematiche. Poiché ogni sera porto i miei figli sulle giostrine, ho sempre apprezzato il fatto che Ernesto Stellato passava, s'informava sulle esigenze ed interveniva quando vedeva che qualcuno era senza mascherina. Provengo da un paese in cui non conoscevo minimamente il sindaco e non si vedeva mai per strada, per cui ho notato tutta la differenza con lui che, negli ultimi anni, ha lavorato senza sosta ed ha risolto in tempi brevi una questione annosa".

Felicemente sposata, svolge la mamma a tempo pieno per tre bellissimi bambini. Diplomata al Liceo Ginnasio Classico "Cneo Nevio" di Santa Maria Capua Vetere, ha conseguito la laurea triennale di Conservazione dei Beni Culturali presso la facoltà dell'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ed ora ha intenzione di conseguire la specialistica.

La sua candidatura è dettata dalla voglia di dare voce ai residente dell'area P.E.E.P., zona abitata da tanti cittadini: "Oltre dieci anni fa cercavamo casa ed abbiamo visto letteralmente crescere l'abitazione in cui ora vivo. Sin dall'inizio della costruzione, pian piano giorno dopo giorno, sono sorti dei problemi che poi Ernesto Stellato ha risolto in tempi brevi. C'è ancora molto da fare, come il terreno circostante che è sempre pieno di erbacce e di spazzatura. L'Amministrazione Stellato ha fatto tanto in questi tre anni, ma tocca anche a noi impegnarci affinché San Tammaro possa essere sempre più vivibile: non bisogna guardare passivamente il proprio futuro chiedendo cosa fa per noi la società, piuttosto bisogna chiedersi cosa facciamo noi per la società. Per questo motivo ho deciso di mettermi in gioco e di farmi portavoce dei cittadini, donando il mio tempo e le mie idee per migliorare sempre di più la nostra amata città. Sono fiera di far parte del gruppo RiparTiamo San Tammaro, composto da persone meritevoli, caparbie e con tanta voglia di fare".