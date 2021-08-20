13:58:27 Sette scout tutti di 21 anni provenienti da Foggia si sono persi nei boschi attorno a Gioia Sannitica e sono stati salvati dai Vigili del Fuoco.

È accaduto nel pomeriggio di ieri ma solo in serata il gruppetto è stato rintracciato dai Vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Piedimonte Matese).

È stato il capo scout a richiedere l'intervento dei pompieri, che hanno iniziato le ricerche in una zona di montagna ricoperta da fitti boschi; vista la difficoltà di trovare i ragazzi, è stato necessario far intervenire un elicottero dal Nucleo di Pontecagnano, e così il gruppetto è stato rintracciato e condotto in un campo vicino dove lo attendeva il capo scout.

I giovani hanno poi fatto rientro nella struttura che li ospitava, "Giovani di Don Bosco" di Piedimonte Matese. I ragazzi, è emerso, avevano perso l'orientamento.