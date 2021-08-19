12:22:27 CASERTA. Ad un certo punto devi scegliere se continuare a delegare gli altri oppure no.

Se farti tu portavoce di CHI VOCE NON HA, oppure no. E stavolta ho scelto. A dire il vero, ho scelto giá da un pezzo.

Ho accettato di candidarmi al consiglio comunale di Caserta perché i bambini, i nostri ragazzi, i nostri disabili, le donne disoccupate di questa città siano finalmente al centro, (al CENTRO,) dell'agenda politica di Caserta. Vivo con i bambini, vivo la scuola, vivo la disabilità infantile, vivo l'oratorio, e quella che voglio non è una città normale, ma una città dei diritti.

Dove i giovani scelgano in libertà di restare o emigrare; che abbiano spazi e luoghi adeguati. Dove le politiche occupazionali femminili non siano chiacchiere, ma azioni concrete.

La mia strada è tutta in salita, ne sono consapevole, ma chi mi conosce sa che non mi spaventa. Il coraggio, e questo pure si sa, non mi manca.

Non ho dietro 'sponsor', potentati familiari od economici a spendersi per me (ma non sono sola). Non devo tutelare gli interessi di nessuno. Non ho le mani legate, né devo niente a nessuno. Non sono intetessata al potere né mi serve un reddito. Non sono condizionabile né scendo a compromessi.

Questo mi rende forte. Determinata. Assai determinata nel portare avanti le istanze silenziose di chi non viene ascoltato: del disabile in carrozzina a cui questa città non offre la possibilità di una vita quanto più normale; dei bambini "blu per costruire una città 'blu' (amica e a misura di bambini disabili); di quelle donne costrette ad affidarsi ad un santo per trovare occupazione, che vivono in una città che non é amica delle donne.

Leggere di essere il capoluogo in fondo alla classifica per vivibilità dei ragazzi è inaccettabile.

Tre anni orsono, nell'aula consiliare del consiglio regionale della Campania, davanti ad una platea di bambini della mia scuola che chiedevano a Gianpiero Zinzi di poter vivere in una terra sana, a loro misura, dove il verde abbonda, dove il gioco non sia un diritto negato, dove la salute sia garantita, che non sia più terra dei fuochi ma terra dei fiori. Ebbene, quel giorno di febbraio io e Gianpiero ci promettemmo che quei desideri un giorno avrebbero camminato con noi e tramite noi realizzati.

Quel giorno è arrivato. Andiamo!

Con la tenacia e la forza morale che sono impresse nel mio DNA.

Buona campagna elettorale a tutti tutti e grazie a chi crede in me!

Lo rende noto in un post sul suo profilo Facebook Teresa Gentile, docente, giornalista e impegnata nel mondo del volontariato giovanile che annuncia così la sua candidatura nella lista Prima Caserta alle prossime amministrative.