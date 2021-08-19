09:20:49 Ancora 68 nuovi positivi al Coronavirus: il contagio continua a crescere in questa seconda parte del mese di agosto.
Sono 842 i casi totali in provincia di Caserta, 38 in più rispetto a ieri.
La notizia più brutta, però, è rappresentata dai decessi: ben due le vittime nelle ultime 24 ore.
Sono 28 i guariti.
Sul fronte vaccini sono 624890 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 546980 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 68 casi seguito da Aversa con 53 casi
46 i casi a Castel Volturno,
44 i casi a Marcianise,
34 i casi a Casal di Principe,
33 i casi a San Marcellino,
30 i casi a Orta di Atella,
27 i casi a Teano,
24 i casi a Trentola Ducenta,
23 i casi a Mondragone, Sant’Arpino,
22 i casi a Lusciano,
18 i casi a Sessa Aurunca,
17 i casi a Parete,
15 i casi a Caiazzo, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Villa di Briano,
14 i casi a San Cipriano d’Aversa, Villa Literno,
13 i casi a Grazzanise,
11 i casi a Capua, Piedimonte Matese, San Marco Evangelista, Teverola,
10 i casi a Calvi Risorta, Portico di Caserta, San Prisco, Succivo,
9 i casi a Gricignano d’Aversa, Recale,
8 i casi a Cancello ed Arnone, Casapesenna, Cellole, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada,
6 i casi a Capodrise, Casaluce, Cesa, Macerata Campania, Pietramelara, Santa Maria a Vico, Vairano Patenora,
5 i casi a Arienzo, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casapulla, Frignano, Pignataro Maggiore, Vitulazio,
4 i casi a Alvignano, Baia e Latina, Pietravairano, Ruviano,
3 i casi a Bellona, Curti, Pastorano, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro,
2 i casi a Castel Morrone, Francolise, Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo, Pontelatone, Pratella, Roccamonfina, Roccaromana, Sparanise,
1 caso a Ailano, Bellona, Castel Campagnano, Cervino, Dragoni, Letino, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico.