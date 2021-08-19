mucherino
09:20:49 Ancora 68 nuovi positivi al Coronavirus: il contagio continua a crescere in questa seconda parte del mese di agosto.

Sono 842 i casi totali in provincia di Caserta, 38 in più rispetto a ieri.

La notizia più brutta, però, è rappresentata dai decessi: ben due le vittime nelle ultime 24 ore.

Sono 28 i guariti.

Sul fronte vaccini sono 624890 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 546980 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 68 casi seguito da Aversa con 53 casi

46 i casi a Castel Volturno,

44 i casi a Marcianise,

34 i casi a Casal di Principe,

33 i casi a San Marcellino,

30 i casi a Orta di Atella,

27 i casi a Teano,

24 i casi a Trentola Ducenta,

23 i casi a Mondragone, Sant’Arpino,

22 i casi a Lusciano,

18 i casi a Sessa Aurunca,

17 i casi a Parete,

15 i casi a Caiazzo, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Villa di Briano,

14 i casi a San Cipriano d’Aversa, Villa Literno,

13 i casi a Grazzanise,

11 i casi a Capua, Piedimonte Matese, San Marco Evangelista, Teverola,

10 i casi a Calvi Risorta, Portico di Caserta, San Prisco, Succivo,

9 i casi a Gricignano d’Aversa, Recale,

8 i casi a Cancello ed Arnone, Casapesenna, Cellole, San Felice a Cancello, San Nicola la Strada,

6 i casi a Capodrise, Casaluce, Cesa, Macerata Campania, Pietramelara, Santa Maria a Vico, Vairano Patenora,

5 i casi a Arienzo, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casapulla, Frignano, Pignataro Maggiore, Vitulazio,

4 i casi a Alvignano, Baia e Latina, Pietravairano, Ruviano,

3 i casi a Bellona, Curti, Pastorano, Piana di Monte Verna, Rocca D’Evandro,

2 i casi a Castel Morrone, Francolise, Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo, Pontelatone, Pratella, Roccamonfina, Roccaromana, Sparanise,

1 caso a Ailano, Bellona, Castel Campagnano, Cervino, Dragoni, Letino, Rocchetta e Croce, San Potito Sannitico.

