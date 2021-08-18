14:19:12 La Casertana FC, per il tramite del proprio Avvocato Enrico Lubrano - con riferimento al giudizio pendente innanzi al TAR Lazio - rende noto che il TAR ha accolto la richiesta subordinata presentata per conto della Casertana FC, con riconoscimento della spettanza alla stessa del titolo sportivo per partecipare al Campionato di Serie D 2021-2022.
“Il TAR Lazio ha accolto la nostra richiesta subordinata di riconoscimento della spettanza del titolo sportivo della Casertana FC a partecipare al Campionato di Serie D 2021-2022.
E’ un’ottima notizia: le motivazioni dell’ordinanza del TAR Lazio riconoscono la fondatezza della nostra tesi di illegittimità dell’art. 52 delle NOIF della FIGC, oggetto di impugnazione nel ricorso al TAR, per profili di violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela del diritto di impresa (art. 41 Cost.). Prendiamo atto di questa ordinanza con soddisfazione”.