18:03:38 Nella sala conferenze dell’hotel Principe di Venezia si è svolta la manifestazione per la consegna del Trofeo Leone d’Oro per le arti visive; la scelta delle opere e degli artisti premiati a Venezia con il Trofeo Leone d’Oro è stata una selezione attenta ed accurata ad opera della commissione di Artexpò Gallery.

L’opera premiata dell’artista Salvatore Tornincasa “Le case al vento” (china colorata su cartoncino di piccole dimensioni) appartiene ad una serie di lavori del 2001.

Salvatore Tornincasa è un artista di San Cipriano D’Aversa laureato in architettura con specializzazione in Disegno industriale, allievo di Riccardo Dalisi (docente della facoltà di architettura e designer di fama internazionale) ha pubblicato diversi libri di pittura e poesia ed è docente di Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado. La poesia è una costante del suo percorso artistico espressa attraverso le opere pittoriche e la sua scrittura con riconoscimenti sia in campo letterario che pittorico.

Salvatore Tornincasa è nato a S. Cipriano d’Aversa (CE) il 25 Ottobre 1962, dove risiede. Ha conseguito la maturità artistica presso il liceo artistico statale di Aversa; si è laureato in architettura, all’università degli studi di Napoli Federico II.

È iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Caserta.Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Artee all’insegnamento di Educazione Artisticacon concorso ordinario per esami e titoli bandito a Marzo ‘99 presso il Provveditorato agli studi di Caserta. Ha conseguito la specializzazione in Disegno Industrialepresso l’Università degli studi di Napoli Federico II nell’anno 2002. Ha esposto sue opere pittoriche presso la Pro loco di Aversa (CE) in unamostrapersonale di pittura dal titolo INSEGUENDO LE ARMONIE10-17 Maggio 1997. Ha prestato collaborazionegrafica per alcuni libri: RICCARDO DALISI “ARCHITETTURA E SCULTURA A LAMEZIA” Corraini Editore, eDAVIDE VARGAS “AVERSA E I SUOI RE IL PROGETTO PER IL CENTRO URBANO E LE SCULTURE DI RICCARDO DALISI” ELECTA NAPOLI. Ha conseguito il premio speciale della giuria alConcorso Internazionale di poesia città la Spezia 1999,e Menzione di merito alconcorso di poesia “Marca D’Aleramo” Cairo Montenotte 2 Luglio 2000. Sue poesie sono pubblicate in diverse antologie di concorsi letterarienell’antologia dei poeti contemporanei “AL CENTRO DELLE PAROLE”.

Ha partecipato alla mostra collettiva dipittura –Guevara 2005 Mondi Fantastici –Torre di Guevara Ischia. È stato Selezionato per la mostra itinerante al 1°premio internazionale di pittura Arte Laguna 2006 -Mogliano Veneto.Ha Pubblicato un libro d’Arte Dialoghi Invisibili-pittura e poesia con la prefazione di Riccardo Dalisi–Il laboratorio/le edizioni Dicembre 2006. Ha realizzato una Mostra personale di pittura “Dialoghi invisibili” 10-20 Marzo 2007 AversaConvento di Sant’Anna,con il patrocinio della Città di Aversa,Liceo Artistico Statale di Aversa,Ordine degli Architetti della provincia di Caserta.Ha pubblicato un libro di poesia Sfogliami il cuorecon la prefazione di Giuseppe Limone-MR editore Marzo 2016. Ha realizzato una mostra di pittura e presentazione del libroSfogliami il cuorepresso ilSantuario Madonna di Briano, Villa di Briano 11-15 Marzo 2016.Ha conseguito il premio speciale della giuria al 3° Concorso Internazionale di Letteratura Inedita “LE OCCASIONI” Giugno 2020. Ha conseguito la Menzione speciale della giuria al premio internazionale di poesia”I COLORI DELL’ANIMA” 8° Edizione Settembre 2020. Ha conseguito la Menzione d’onore con titolo di eccellenza al 1°Edizione -Premio Letterario Internazionale “PENNE D’ORO DELLA LETTERATURA ITALIANA 2020”e Attestato dimerito al 24° Premio Letterario Internazionale 2020 TROFEO PENNA D’AUTORE. Premio e selezione speciale al Premio Internazionale di Poesia Inedita “BESIO 1860” 2°edizione 2021. PREMIO PARIS ARTEXPO, videoesposizione PARIGI –Galleria Thuiller –Maggio 2021.Ha conseguito il premio speciale della giuria al 4° Concorso Internazionale di Letteratura Inedita “LE OCCASIONI” Maggio2021.