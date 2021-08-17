mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

18:03:38 Nella sala conferenze dell’hotel Principe di Venezia si è svolta la manifestazione per la consegna del Trofeo Leone d’Oro per le arti visive; la scelta delle opere e degli artisti premiati a Venezia con il Trofeo Leone d’Oro è stata una selezione attenta ed accurata ad opera della commissione di Artexpò Gallery.

L’opera premiata dell’artista Salvatore Tornincasa “Le case al vento” (china colorata su  cartoncino di piccole dimensioni) appartiene ad una serie di lavori del 2001.

Salvatore Tornincasa è un artista di San Cipriano D’Aversa laureato in architettura con specializzazione  in Disegno industriale, allievo di Riccardo Dalisi (docente della facoltà di architettura e designer di fama internazionale) ha pubblicato diversi libri di pittura e poesia ed è docente di Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado. La poesia è una costante del suo percorso artistico espressa attraverso le opere pittoriche e la sua scrittura con riconoscimenti sia in campo letterario che pittorico.

Salvatore Tornincasa è nato a S. Cipriano d’Aversa (CE) il 25 Ottobre 1962, dove risiede. Ha conseguito la maturità artistica presso il liceo artistico statale di Aversa; si è laureato in architettura, all’università degli studi di Napoli Federico II.

È iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Caserta.Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Artee all’insegnamento di Educazione Artisticacon concorso ordinario per esami e titoli bandito a Marzo ‘99 presso il Provveditorato agli studi di Caserta. Ha conseguito la specializzazione in Disegno Industrialepresso l’Università degli studi di Napoli Federico II nell’anno 2002. Ha esposto sue opere pittoriche presso la Pro loco di Aversa (CE) in unamostrapersonale di pittura dal titolo INSEGUENDO LE ARMONIE10-17 Maggio 1997. Ha prestato collaborazionegrafica per alcuni libri: RICCARDO DALISI “ARCHITETTURA E SCULTURA A LAMEZIA” Corraini Editore, eDAVIDE VARGAS “AVERSA E I SUOI RE IL PROGETTO PER IL CENTRO URBANO E LE SCULTURE DI RICCARDO DALISI” ELECTA NAPOLI. Ha conseguito il premio speciale della giuria alConcorso Internazionale di poesia città la Spezia 1999,e Menzione di merito alconcorso di poesia “Marca D’Aleramo” Cairo Montenotte 2 Luglio 2000. Sue poesie sono pubblicate in diverse antologie di concorsi letterarienell’antologia dei poeti contemporanei “AL CENTRO DELLE PAROLE”.

Ha partecipato alla mostra collettiva dipittura –Guevara 2005 Mondi Fantastici –Torre di Guevara Ischia. È stato Selezionato per la mostra itinerante al 1°premio internazionale di pittura Arte Laguna 2006 -Mogliano Veneto.Ha Pubblicato un libro d’Arte Dialoghi Invisibili-pittura e poesia con la prefazione di Riccardo Dalisi–Il laboratorio/le edizioni Dicembre 2006. Ha realizzato una Mostra personale di pittura “Dialoghi invisibili” 10-20 Marzo 2007 AversaConvento di Sant’Anna,con il patrocinio della Città di Aversa,Liceo Artistico Statale di Aversa,Ordine degli Architetti della provincia di Caserta.Ha pubblicato un libro di poesia Sfogliami il cuorecon la prefazione di Giuseppe Limone-MR editore Marzo 2016. Ha realizzato una mostra di pittura e presentazione del libroSfogliami il cuorepresso ilSantuario Madonna di Briano, Villa di Briano 11-15 Marzo 2016.Ha conseguito il premio speciale della giuria al 3° Concorso Internazionale di Letteratura Inedita “LE OCCASIONI” Giugno 2020. Ha conseguito la Menzione speciale della giuria al premio internazionale di poesia”I COLORI DELL’ANIMA” 8° Edizione Settembre 2020. Ha conseguito la Menzione d’onore con titolo di eccellenza al 1°Edizione -Premio Letterario Internazionale “PENNE D’ORO DELLA LETTERATURA ITALIANA 2020”e Attestato dimerito al 24° Premio Letterario Internazionale 2020 TROFEO PENNA D’AUTORE. Premio e selezione speciale al Premio Internazionale di Poesia Inedita “BESIO 1860” 2°edizione 2021. PREMIO PARIS ARTEXPO, videoesposizione PARIGI –Galleria Thuiller –Maggio 2021.Ha conseguito il premio speciale della giuria al 4° Concorso Internazionale di Letteratura Inedita “LE OCCASIONI” Maggio2021.

 

FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:214 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:269 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:445 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next