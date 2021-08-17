16:45:19 CASERTA. Un altro innesto per le liste che il candidato sindaco del centrodestra Gianpiero Zinzi presenterà alle elezioni amministrative di Caserta ad ottobre.

Donato Affinito, già assessore comunale e provinciale e vice presidente del Corecom Regione Campania, ha ufficializzato la sua discesa in campo affianco a Zinzi.

Affinito ha vissuto, da amministratore, la fase di grande rilancio della città capoluogo ed ora si appresta a dare il suo contributo alla coalizione.

“Gianpiero Zinzi concentra in sé concretezza, visione del futuro e competenza.

Il capoluogo, da troppo tempo, ha smesso di essere punto di riferimento per la provincia di Terra di Lavoro – ha spiegato Affinito - ed il nostro compito sarà quello di riportare in alto il nome di Caserta attraverso programmi concreti e realizzabili”.