09:20:13 Resta stabile il contagio in provincia di Caserta con nuovi positivi e guariti che si annullano sostanzialmente.

Sono cinque i nuovi casi a fronte di tre guariti per un incremento di due contagiati rispetto al giorno precedente per un totale di 764 positivi.

Sul fronte vaccini sono 622344 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 542938 quello di coloro che ha completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 66 casi seguito da Castel Volturno con 45 casi

41 i casi a Aversa,

37 i casi a Marcianise,

33 i casi a Casal di Principe,

31 i casi a Orta di Atella,

26 i casi a San Marcellino, Teano,

23 i casi a Lusciano,

22 i casi a Sant’Arpino,

21 i casi a Mondragone,

20 i casi a Trentola Ducenta,

18 i casi a Sessa Aurunca,

17 i casi a Maddaloni,

16 i casi a Parete, San Cipriano d’Aversa, Villa di Briano,

15 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

12 i casi a Grazzanise, Villa Literno,

11 i casi a Caiazzo, Piedimonte Matese,

10 i casi a Portico di Caserta, San Marco Evangelista,

9 i casi a Casapesenna, Gricignano d’Aversa, Recale,

8 i casi a Calvi Risorta, Cancello ed Arnone, Teverola,

7 i casi a Capua, Cellole, San Prisco,

6 i casi a Capodrise, Pietramelara, San Nicola la Strada, Santa Maria a Vico, Succivo, Vairano Patenora,

5 i casi a Arienzo, Carinola, Cesa, Frignano, Macerata Campania, Pietravairano,

4 i casi a Alvignano, Baia e Latina, Casagiove, Casaluce, Casapulla, San Felice a Cancello, Vitulazio,

3 i casi a Bellona, Curti, Piana di Monte Verna, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evandro, Ruviano,

2 i casi a Bellona, Francolise, Gioia Sannitica, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Pontelatone, Pratella, Roccamonfina, Roccaromana, Sparanise,

1 caso a Ailano, Carinaro, Castel Campagnano, Castel Morrone, Cervino, Dragoni, Letino, Marzano Appio, Prata Sannita, Rocchetta e Croce.