11:35:19 Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta: sono ben 68 nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati a 743, 31 in più rispetto a ieri.
Sono, invece, 37 i guariti nelle ultime 24 ore.
Sul piano vaccini sono 621100 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 539998 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.
Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 68 casi seguito da Castel Volturno con 51 casi
40 i casi a Marcianise,
36 i casi a Aversa,
32 i casi a Casal di Principe,
30 i casi a Teano,
28 i casi a Orta di Atella,
24 i casi a San Marcellino,
23 i casi a Mondragone,
21 i casi a Sessa Aurunca,
20 i casi a Trentola Ducenta,
19 i casi a Sant’Arpino,
18 i casi a Maddaloni,
16 i casi a San Cipriano d’Aversa, Villa di Briano,
15 i casi a Santa Maria Capua Vetere,
12 i casi a Caiazzo, Grazzanise,
11 i casi a Gricignano d’Aversa,
10 i casi a Cancello ed Arnone, Lusciano, Parete, Portico di Caserta, Villa Literno,
9 i casi a Piedimonte Matese,
8 i casi a Baia e Latina, Calvi Risorta, Cellole, San Marco Evangelista, San Prisco,
7 i casi a Capua, Carinola, Casapesenna, Succivo, Teverola,
6 i casi a Casagiove, Recale, Santa Maria a Vico, Vairano Patenora,
5 i casi a Arienzo, Capodrise, Cesa, Pietravairano,
4 i casi a Casapulla, Macerata Campania, Ruviano, San Nicola la Strada,
3 i casi a Alvignano, Bellona, Casaluce, Curti, Frignano, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evandro, San Felice a Cancello, Vitulazio,
2 i casi a Bellona, Francolise, Gioia Sannitica, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Pratella, Roccamonfina, Roccaromana,
1 caso a Ailano, Carinaro, Castel Campagnano, Castel Morrone, Cervino, Dragoni, Letino, Marzano Appio, Prata Sannita, Rocchetta e Croce, San Tammaro, Sparanise, Valle Agricola.