11:35:19 Continua a crescere il numero dei positivi in provincia di Caserta: sono ben 68 nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati a 743, 31 in più rispetto a ieri.

Sono, invece, 37 i guariti nelle ultime 24 ore.

Sul piano vaccini sono 621100 le persone che si sono sottoposte alla prima dose, mentre è salito a 539998 quello di coloro che hanno completato il percorso con il richiamo.

Il Comune con il numero maggiore di positivi è Caserta con 68 casi seguito da Castel Volturno con 51 casi

40 i casi a Marcianise,

36 i casi a Aversa,

32 i casi a Casal di Principe,

30 i casi a Teano,

28 i casi a Orta di Atella,

24 i casi a San Marcellino,

23 i casi a Mondragone,

21 i casi a Sessa Aurunca,

20 i casi a Trentola Ducenta,

19 i casi a Sant’Arpino,

18 i casi a Maddaloni,

16 i casi a San Cipriano d’Aversa, Villa di Briano,

15 i casi a Santa Maria Capua Vetere,

12 i casi a Caiazzo, Grazzanise,

11 i casi a Gricignano d’Aversa,

10 i casi a Cancello ed Arnone, Lusciano, Parete, Portico di Caserta, Villa Literno,

9 i casi a Piedimonte Matese,

8 i casi a Baia e Latina, Calvi Risorta, Cellole, San Marco Evangelista, San Prisco,  

7 i casi a Capua, Carinola, Casapesenna, Succivo, Teverola,

6 i casi a Casagiove, Recale, Santa Maria a Vico, Vairano Patenora,

5 i casi a Arienzo, Capodrise, Cesa, Pietravairano,

4 i casi a Casapulla, Macerata Campania, Ruviano, San Nicola la Strada,    

3 i casi a Alvignano, Bellona, Casaluce, Curti, Frignano, Pignataro Maggiore, Rocca D’Evandro, San Felice a Cancello, Vitulazio,

2 i casi a Bellona, Francolise, Gioia Sannitica, Pastorano, Piana di Monte Verna, Pietramelara, Pontelatone, Pratella, Roccamonfina, Roccaromana,

1 caso a Ailano, Carinaro, Castel Campagnano, Castel Morrone, Cervino, Dragoni, Letino, Marzano Appio, Prata Sannita, Rocchetta e Croce, San Tammaro, Sparanise, Valle Agricola.

