14:19:59 ROCCAMONFINA. Con il rifacimento della condotta idrica nel centro storico di Roccamonfina il Consorzio Idrico “Terra di lavoro di Caserta”, porta avanti anche nel mese di agosto l’opera di ammodernamento delle reti e più in generale del miglioramento dei servizi forniti ai comuni consorziati.

Un’attività costante di pianificazione su tutto il territorio che l’Ente guidato da Pasquale Di Biasio conduce ormai da tempo con risultati positivi sia in termini gestionali che di operatività. L’intervento svolto dal personale incaricato dal CITl a Roccamonfina consentirà di risolvere gli annosi problemi legati alla scarsità della pressione e del flusso nella piazza e nel centro storico della cittadina capitale della castagna.

Solo qualche giorno fa un altro importante intervento, in sinergia con il comune di Conca della Campania, ha consentito un’azione di ristrutturazione del pozzo Cerchiara nella località Sant’Antuono del comune dell’alto casertano. I lavori consentiranno una maggiore erogazione del flusso idrico sul territorio comunale di cui potranno beneficiare i cittadini concani.

“Andiamo avanti senza fermarci – ha detto il componente del Consiglio di Amministrazione del CITL Vitaliano Ferrara – consapevoli che, soprattutto in questo periodo di forte caldo, è necessario restare al fianco delle amministrazioni comunali e cercare, nei limiti del possibile, di risolvere le problematiche legate all’erogazione dei servizi idrici. Quello effettuato a Roccamonfina è un intervento programmato in un apposito piano al quale ne seguiranno altri anche in diversi comuni. Tali interventi rientrano negli investimenti sulle reti idriche assolutamente necessari per ridurre dispersioni e garantire portate e pressione adeguate alla richiesta degli utenti in tutti i periodi dell’anno”.