12:23:34 Sono 663 i posti di sostegno annuale che devono essere ancora assegnati. Nello specifico sono 97 per la scuola dell’infanzia, 155 per le primarie, 174 per la secondaria di primo grado e 227 per la secondaria di secondo grado.

La scuola con più posti da assegnare è il Buccini Ferraris di Marcianise con 27 cattedre libere, seguito dall’istituto Andreozzi di Aversa con 19.

Passando alle secondarie di primo grado sono liberi 9 posti alla scuola del Villaggio Coppola a Castel Volturno e alla Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere.

Alle primarie, invece, sono 10 i posti all’istituto Bosco di Portico seguito dal Rocco Cinquegrana di Sant’Arpino con 8.

Il record per la scuola dell’infanzia spetta alla direzione didattica di Orta di Atella con 13 posti liberi.

