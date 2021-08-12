16:05:59 CASERTAVECCHIA. Sognare con la musica nel cuore dell’estate, alla vigilia della festa dell’Assunta e delle ferie di Augusto, il ferragosto, la pausa dal lavoro nei giorni del solleone.

E’ l’iniziativa «Concerti di una notte di mezza estate», l’appuntamento promosso dalla protocattedrale di Casertavecchia, insieme con la prestigiosa associazione di cultura musicale «Anna Jervolino, una delle più autorevoli del Mezzogiorno d’Italia; e «Un Borgo di Libri», la rassegna di cultura e letteratura che si tiene ogni anno - a fine agosto, inizi settembre - nel borgo medievale da cui è nata Caserta.

«Da sempre la protocattedrale di Casertavecchia – spiega don Nicola Buffolano, ospita la musica e la grande musica.

Non a caso da qualche anno, pandemia permettendo, abbiamo organizzato “Il maggio musicale”.

Quando è nata questa idea siamo stati subito d’accordo nell’accompagnarla.

Speriamo diventi un appuntamento fisso, proprio alla vigilia dell’Assunta».

La serata è composta da due concerti di musica colta popolare, a partire dalle 20.30, nei giardini della cattedrale, con i fisarmonicisti, Luca de Prisco e Nicola Tommasini; e dalla presentazione del libro «Libere scintille della mia voce», pagine scelte della scrittrice ucraina Lesja Ucrajinka, a cura di Vira Dunas, edito dalla colta Mimesis.

Si comincerà alle 20.30, aprendo lo stupendo giardino della protocattedrale, normalmente chiuso; alle 21 la presentazione del libro attraverso le sue liriche, con la presenza della curatrice Vira Dunas, intervistata da Luigi Ferraiuolo. Alle 23 l’inizio dell’ultimo concerto, che ci accompagnerà fino all’arrivo del quindici agosto.

«Bellissima l’idea di animare con la musica e la poesia la notte di ferragosto – sottolinea il maestro Antonino Cascio, anima dell’associazione Jervolino – momento magico anche dal punto di vista spirituale. Penso che la suggestiva atmosfera di Casertavecchia armonizzerà perfettamente musica e poesia per un’esperienza temporale e sensoriale unica. Sarebbe bello estendere quantitativamente l’idea nel futuro».

Estendere e ampliare i concerti e la serata è proprio l’obiettivo dell’iniziativa che nasce da una riflessione di «Un Borgo di Libri». «Casertavecchia deve riappropriarsi del suo ruolo guida nel territorio dell’antica Campania Felix attraverso la cultura – sottolinea Luigi Ferraiuolo di Un Borgo di Libri – e divenire un catalizzatore sociale e musicale per tutta la Campania almeno.

Grazie ad Antonino Cascio e don Nicola Buffolano questa idea di una notte di musica colta e popolare, in un data simbolica sia religiosa che laica, comincia a diventare realtà. Ma noi aspiriamo a una data fissa e un appuntamento almeno nazionale. L’invito è a partecipare in massa». Per prenotarsi (l’ingresso è solo su prenotazione, causa pandemia) inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , riceverete automaticamente il biglietto sulla casella di posta elettronica. L’ingresso è libero. Gli appuntamenti rispettano rigorosamente le norme contro il coronavirus.

Info

Concerti di Una notte di mezza estate 3493578947