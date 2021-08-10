20:51:34 Sono 364, nelle ultime 24 ore, i casi positivi in Campania su 15.878 tamponi esaminati. Torna stabile l'indice di contagio dopo l'impennata di ieri (5,17%), dovuto al numero ridotto di tamponi eseguito, come normalmente accade nel fine settimana, con un valore pari al 2,29%.
Quattro le vittime: tre nelle ultime 48 ore, uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.
Lieve calo nelle terapie intensive con 16 posti letto occupati (ieri 17), mentre aumentano i ricoveri in degenza (oggi 270 e ieri 261).