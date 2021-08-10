13:52:09 CASERTA. Questa mattina, alle ore 11:00 la visita del senatore Matteo Salvini presso la caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata bersaglieri Garibaldi.

L’ex ministro torna a Caserta in veste istituzionale nella sede dell’hub vaccinale e per incontrare anche il consigliere regionale Giampiero Zinzi, candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali a Caserta.

Il leader della Lega ribatte sul referendum giustizia, l'inefficienza del RDC e il no alla ius soli, sembra essere il motivo della sua presenza sul territorio nonché l'hub vaccinale che ha fondamentale importanza anche in questo periodo. I suoi temi principali vengono esposti «Ius soli decisamente no, l'Italia è il paese del u.e. che concede più cittadinanza, non è possibile che ci sia un ministro dell'interno assente che si preoccupa di mandare i controlli agli italiani che vanno al bar e che stanno facendo sbarcare anche in queste ore centinaia di immigrati irregolari non vaccinati, per quanto riguarda il Rdc sta creando lavoro nero e disoccupazione, va assolutamente corretto», dice Salvini.

Sul green pass esclama: «Il ministro dell'interno dovrebbe garantire la sicurezza in tutto il paese, dentro e fuori dal ristorante. Mi sembra che abbia le idee molto confuse e rischia di fare danno». Sulle comunali lancia la volata a Zinzi.

«Da Caserta partirà il cambiamento della Campania – ha spiegato – ringraziamo Gianpiero per aver accettato l’invito alla candidatura».

Il suo percorso continua all'interno della struttura e anche al municipio. Le tappe, poi, proseguiranno a Salerno e a Cosenza.

Veronica Viteritti