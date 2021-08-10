mucherino
piscitelli
piccerillo
FIAS_CASERTA
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

13:52:09 CASERTA. Questa mattina, alle ore 11:00 la visita del senatore Matteo Salvini presso la caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata bersaglieri Garibaldi.

L’ex ministro torna a Caserta in veste istituzionale nella sede dell’hub vaccinale e per incontrare anche il consigliere regionale Giampiero Zinzi, candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali a Caserta.

Il leader della Lega ribatte sul referendum giustizia, l'inefficienza del RDC e il no alla ius soli, sembra essere il motivo della sua presenza sul territorio nonché l'hub vaccinale che ha fondamentale importanza anche in questo periodo. I suoi temi principali vengono esposti «Ius soli decisamente no, l'Italia è il paese del u.e. che concede più cittadinanza, non è possibile che ci sia un ministro dell'interno assente che si preoccupa di mandare i controlli agli italiani che vanno al bar e che stanno facendo sbarcare anche in queste ore centinaia di immigrati irregolari non vaccinati, per quanto riguarda il Rdc sta creando lavoro nero e disoccupazione, va assolutamente corretto», dice Salvini.

Sul green pass esclama: «Il ministro dell'interno dovrebbe garantire la sicurezza in tutto il paese, dentro e fuori dal ristorante. Mi sembra che abbia le idee molto confuse e rischia di fare danno».  Sulle comunali lancia la volata a Zinzi.

«Da Caserta partirà il cambiamento della Campania – ha spiegato – ringraziamo Gianpiero per aver accettato l’invito alla candidatura».

Il suo percorso continua all'interno della struttura e anche al municipio. Le tappe, poi, proseguiranno a Salerno e a Cosenza. 

Veronica Viteritti

zannini
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:189 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more

LA NOVITA' - Saporedivino: il piacere de…

28-10-2025 Hits:376 Gusto La Redazione

21:54:27 Nel cuore di Casagiove, in viale Trieste 50, nasce Saporedivino, un locale che celebra il piacere del buon vino e della convivialità.

Read more

RACCONTARE NAPOLI - Tra libri e live exp…

24-10-2025 Hits:359 turismo La Redazione

Napoli e la Campania rappresentano da sempre uno scenario letterario per antonomasia, dando voce tanto al realismo quanto alla poesia, con chiave ironica anche quando i fatti sono più amari...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next