10:42:17 "Ringraziamo il coordinatore regionale UDC, Ciro Falanga,  per aver lavorato sin dall'inizio all'unità del centrodestra, al pari dei colleghi coordinatori regionali di Fdi e Fi, senatore Antonio Iannone e senatore Domenico De Siano, e per il fattivo sostegno all'avv. Michele Sarno e al Capogruppo in Consiglio regionale Gianpiero Zinzi, quali candidati sindaci di Salerno e di Caserta". 

Lo dichiara il Segretario regionale della Lega, on. Valentino Grant, sottolineando che "i partiti del centrodestra in Campania lavorano sinergicamente per stilare programmi per le città al voto, coinvolgendo le energie migliori dei territori". 

"Siamo certi che solo il centrodestra unito può davvero cambiare rotta in tutti quei Comuni dissipati dal malgoverno delle sinistre", conclude Grant.

